臺灣花卉首例 蝴蝶蘭種苗碳足跡盤查完成

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蝴蝶蘭種苗碳足跡盤查產品為1株。（圖：農業部提供）

▲蝴蝶蘭種苗碳足跡盤查產品為1株。（圖：農業部提供）

為呼應全球2050年淨零排放目標及國際市場減碳規範，農業部依循「減量、增匯、循環、綠趨勢」四大核心主軸，積極推動農業部門低碳轉型。花卉創新園區研究發展中心率先以我國外銷主力花卉品項「蝴蝶蘭」為模式作物，成功完成臺灣首例蝴蝶蘭種苗碳足跡盤查。結果顯示，1株2.5寸蝴蝶蘭種苗，碳足跡為0.4公斤二氧化碳當量，此舉不僅建立具體量化基準，更協助產業精準掌握排碳熱點，作為後續減碳與管理的重要依據。

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花創中心指出，臺灣蝴蝶蘭產業具高度國際競爭力，外銷比例高達8成以上，產值上看新臺幣50億，全球市場每3株蝴蝶蘭中，其中1株就來自臺灣，且以種苗為主要出口型態。面對國際淨零排放趨勢及各國逐步強化碳揭露與產品環境資訊要求，提前導入碳足跡盤查，不僅有助於提升企業形象與產品附加價值，更能吸引重視永續的外銷市場，鞏固並強化我國花卉產業的國際競爭優勢。

花創中心進一步說明，本次盤查依循環境部產品碳足跡資訊網的規範指引，建構評估準則及計算程序，並透過訪談不同經營規模及產品樣態的業者，整合歸納蝴蝶蘭「自組織培養至終端產品」的關鍵生產流程；另蒐集各流程對應的二氧化碳排放當量，開發整合式程式模組「蝴蝶蘭生產流程碳排熱點盤點程式」，透過系統引導輸入各項活動數據，即可快速計算各流程碳排量及總量，完成蝴蝶蘭生產的碳足跡盤查，目前該項技術已完成技術移轉，可提供產業實務應用。

農業部強調，碳足跡盤查已是全球產業發展趨，鼓勵農友與業者從日常的生產紀錄與數據管理做起，落實「先求有、再求好」的原則，逐步累積碳盤查基礎資料。透過掌握各生產環節的排碳熱點，業者能更精準評估栽培技術優化與設施設備改善方向，這不僅能有效降低成本、提升生產效率，更可驗證減碳成效，為臺灣低碳農業與永續經營奠定更堅實的基礎。