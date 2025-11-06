臺灣華國三太子盃 謝政鵬止步雙打4強

記者張翔程／臺北報導

2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽今（7）日進行單打8強及雙打4強賽， 2016年雙打冠軍謝政鵬與日本搭檔桑提蘭出師不利，雙打準決賽不敵第4種子日本組合，無緣晉級明（8）日決賽。

謝政鵬搭檔桑提蘭與上杉海斗／渡邊聖太的雙打4強之戰，第1盤雖然謝政鵬組合在第2局先被破發，幸好次局兩人馬上回破，但可惜在第7、9局有多達5個破發點沒能拿下，雙方僵持到6比6搶7時，謝政鵬組合在2比1時連丟6分後，可惜先以2比7讓出首盤。

第2盤謝政鵬組合在第3局發球局出現危機，但幸好化解3個破發點，辛苦完成保發，但第5局又是謝政鵬的發球局再出現危機，並在第2個破發點遭到破發，雖然次局兩人一度打到40比0，但竟然4個破發點都沒能掌握住，無奈以3比5落後，雖然兩人保住第9局，無奈第10局逼到30比30後再連失2分後，最終仍以4比6遺憾落敗。

臺灣華國三太子盃明日即將進入高潮，單打4強賽由第1種子澳洲球員達克沃思迎戰大會4種子香港一哥黃澤林，另一場第2種子西岡良仁對決第5種子澳洲球員麥凱布 雙打決賽壓軸登場，第2種子「美荷聯軍」Nathaniel Lammons／Jean-Julien Rojer對決日本第4種子上杉海斗／渡邉聖太。

臺將唯一希望謝政鵬與桑提蘭止步4強。（中華網協提供）