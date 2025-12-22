臺灣藝術大學美術書畫系友學會聯展 桃園展演中心重磅登場





「重磅藝遊—臺灣藝術大學美術書畫系友學會聯展」即日起至12月28日在桃園展演中心展出。本次展覽匯聚國立臺灣藝術大學美術學系及書畫藝術學系的教授、系友會員共同展出，作品媒材涵蓋東、西方繪畫、雕塑、書、印等，創作者以傳統與當代議題為軸，結合在地文化脈絡，呈現豐富而具深度的創作視野，期盼觀眾在「重磅」作品中展開一場充滿驚喜的「藝遊」。

「臺灣藝術大學美術書畫系友學會」源自早期「國立藝專」時期美術科中「國畫組」及「西畫組」的系友組合而來，至2025年已邁入第38年，系友們於國內外藝術研究、藝術教育、創作與推廣等領域皆有亮眼成就，為臺灣藝術發展奠定深厚基礎，其影響力亦在海內外獲得廣泛肯定。

臺灣藝術大學黃光男前校長致詞

歷屆理事長傳承著「真․善․美大臺藝」的精神，持續促進系友之間的交流與連結，不僅串聯起臺藝人的情感，更以藝術之美回饋社會。本年度以「重磅藝遊」為策展主題，充分展現了會員平時創作的能量表現，展出作品涵蓋不同媒材與風格，兼容傳統與當代藝術技法與形式表現，提升展出的多樣性，為觀眾提供一段跨越時空的藝術旅程。配合展出也辦理《試析當代書法的展望》講座，邀請重量級名家林隆達教授於開幕式前主講，並安排導覽拉近觀眾與藝術家之間的距離。

臺灣藝術大學蘇峯男榮譽教授致詞

走過三十幾年的歷史，系友學會期盼以每年辦理聯展的方式，持續提升會員能見度，深化創作交流，讓更多觀眾看見藝術的力量，也一同參與欣賞與對話，藉此推動藝文風氣並滋養心靈。展覽自即日起展出至12月28日（星期日），誠摯邀請喜愛藝文的大眾踴躍蒞臨，共同感受藝術魅力。



臺灣藝術大學美術書畫系友學會簡惠美理事長致詞

