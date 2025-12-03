臺灣藝術家傳記與紀錄片聯合發表 展現多重藝術面貌

文化部所屬國立臺灣美術館自2012年起承接「家庭美術館—美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」2項出版計畫，至今已累積超過200部作品，成為臺灣藝術史研究與教育推廣的重要典藏資源，本年度出版的10本藝術家傳記與5部紀錄片，描繪藝術家生命歷程與創作心靈的軌跡，也映照他們與臺灣社會、教育、評論與文化體制間的深層互動。

文化部自1993年啟動「家庭美術館-美術家傳記叢書」以來，至今已邁入第21個階段，再加上自2007年推出的「臺灣傑出藝術家紀錄片」系列，共累計超過200部出版與影音作品，以生動的文字、珍貴的圖像與細膩的影像紀錄，呈現藝術家對土地的情感與對時代的回應，使讀者得以透過個人生命的書寫，見證臺灣藝術的演進與厚度。

文化部部長李遠表示，文化藝術是很長的工作，在2018年剛好有重建臺灣藝術史1.0計劃，接下來要擴展到2.0，今年開始，這個計畫要繼續延續，李遠部長也期待這些作品出版以後，有更多人可以看到，除了出版外，也要送到圖書館，不管漫畫也好、繪本也好、還有文學作品也好，希望未來文化部可以扮演一個角色，把前輩累積的作品繼續推廣。

今年度的出版成果將如往年贈予全臺主要藝文機構、圖書館與大專校院等公私單位，數位版本也將同步上架國立臺灣美術館官網，開放民眾免費線上閱覽，推動藝術知識的普及與共享。展望未來，國立臺灣美術館將持續透過出版與影音紀錄，深化臺灣藝術史料的蒐整與研究，並以此為基礎，建立跨世代對話的平臺。