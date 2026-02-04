臺灣虎航優化職場措施 營造相互尊重的搭機環境

記者鄭賽梅／臺北報導

臺灣虎航始終視員工為公司最寶貴的資產，且致力於打造安心、友善的職場工作環境。為進一步保護第一線同仁的個人隱私與安全，臺灣虎航日前宣布職場優化措施，期盼在提供高品質服務的同時，也邀請虎迷共同營造相互尊重的搭機環境。

因應現代社群媒體發達，為兼顧服務識別與第一線同仁隱私，臺灣虎航宣布自即日起第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注於執行旅客服務及飛航安全程序。

而隨著自媒體盛行，許多旅客喜愛透過鏡頭記錄飛行紀錄。對此臺灣虎航也溫馨提醒，為維護每一位旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線同仁的隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。臺灣虎航期待與所有虎迷攜手，共同打造一個自在、舒適的飛行空間。

除了隱私保護，臺灣虎航也持續關注員工執勤時的工作舒適度。自今（2026）年1月1日起，已正式開放客艙組員可配戴眼鏡執勤，此舉旨在減輕客艙組員長時間在較乾燥客艙環境下配戴隱形眼鏡的不適感，讓組員能以最佳的狀態執勤。

臺灣虎航表示，未來將持續優化職場環境，致力於讓同仁能更專注於提供優質服務，將「熱情、溫暖、真誠」的企業精神持續傳遞給每一位旅客。