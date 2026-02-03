《臺灣蝦類圖鑑》海報 從餐桌認識海洋生物

記者劉昕翊／綜合報導

在年夜菜或宴席中常見的蝦，是許多人的最愛。國立海洋科技博物館攜手高遠文化推出全新《臺灣蝦類圖鑑（Shrimp of Taiwan）》海報，以「無魚，蝦嘛好—海洋生態中，每一種都重要。」作為視覺主標，從海洋生態觀點重新理解生物多樣性的價值，認識餐桌美食的海洋物種。

海科館表示，「無魚，蝦嘛好」原意是退而求其次，此次賦予全新生態解讀「在海洋生態系中，蝦類從來不是配角，從體型壯碩的龍蝦到微小的浮游蝦類，牠們均屬海洋中重要的角色。」呈現臺灣常見的食用蝦類，透過清楚的物種圖像與名稱標示，從熟悉的餐桌經驗出發，認識不同蝦類外型、分類與生態特性的差異，有興趣的民眾可至海科商號了解與收藏。

廣告 廣告

海科館館長王明源指出，期望將海洋科學知識以貼近日常生活的方式呈現，讓民眾在輕鬆閱讀中，看見那些看似微小卻同樣重要的海洋生物，並在日常生活中實踐對海洋生態的理解與尊重。

高遠文化創意總監林文吉表示，此次蝦類圖鑑海報精選臺灣周邊海域具代表性的蝦類，不僅適合作為海洋教育推廣素材，也希望成為引發對海洋關注與討論的視覺入口，帶領民眾將目光從「餐桌上的美味」轉向「大海裡的奧秘」。

海科館推出全新《臺灣蝦類圖鑑》海報，從海洋生態觀點重新理解生物多樣性的價值。（海科館提供）