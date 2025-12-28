臺灣蝶蛾生存記 探索鱗翅生命史

記者范瑜／專題報導

國立臺灣博物館推出全新特展「島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記」，即日起至明年5月31日在國立臺灣博物館1樓東展間展出，展示近300件蝶蛾典藏標本，包括稀有的黃鳳蝶、保育類大紫蛺蝶，以及世界最大型蛾類之一的皇蛾，並搭配高畫質生態影像、互動裝置、資訊圖表等，以多元的構思呈現昆蟲類群中「鱗翅目」的科學進展與當代議題，帶領觀眾從全新角度探索蝶與蛾的繽紛世界。

6大主題 鋪陳蝴蝶王國生態縮影

臺灣素有「蝴蝶王國」之稱，全島記錄的蝶蛾已超過5200種，約占臺灣昆蟲的4分之1，其中1300種為臺灣特有種，展現出令人驚嘆的島嶼演化與生態生命力。「島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記」特展以「生存的壓力造就生命的多樣性」為引、「知識的共創與正向循環」為期許，並以「減少廢棄物」為方向，展場採用可移動、再利用的展示設計，為博物館永續展覽模式邁出新一步，且展覽中近乎所有的展示標本皆源自臺灣，歡迎民眾共同欣賞這片土地上蝶蛾的縮影。

廣告 廣告

展覽將展場入口打造為一般民眾對「蝶」與「蛾」的劃分對照，逐步帶領觀眾以「鱗翅目」為整體觀看視角，由淺入深介紹「飛舞的起點：從卵到鱗翼的故事」、「演化與島嶼：在不同海拔高度中發現蹤跡」、「蝶蛾秘寶：賴以生存的絕活」、「夜的信差：暗影中的多重訊號」、「飛行危機：蝶蛾現代生存大挑戰」、「共翅之境：從科學到人文的視野」等6大主題，鋪陳蝶蛾生存歷程。

展覽首先由蝶蛾從卵、幼蟲、蛹到成蟲的完全變態生命史，探索牠們如何在高山島嶼中演化適應，又如何施展偽裝、警戒與擬態等防禦絕技，從多樣形態到環境共生，展現蝶蛾各階段的生存挑戰及多樣面貌；展區中段進入夜幕場景，觀眾將伴隨科學進展認識夜行類群如何以氣味與聲波溝通、感知環境，並了解這些暗夜信差，以及日行類群訪花吸蜜所面臨的當代威脅；展覽最後，則以公民科學與藝術創作交織出的多重視野，集結眾人之力與跨域詮釋，帶民眾看見自然與人文共生。

互動裝置 放大微觀蝶蛾之美

此外，展場設有多項互動裝置，包含動態影音展示夜間蛾類演化出對抗天敵超聲波的生態影像，以及如望遠鏡般的「複眼裝置」，民眾可從裝置中模擬出蝶蛾視角觀察花朵影像的畫面；亦由新媒體藝術家王宗欣跨域詮釋蝶蛾意象，採用「全時即席投影」手法，透過攝影機與旋轉臺，即時掃描、捕捉標本細節，將微小標本轉化為巨幅的流動影像，展現微觀與宏觀之間的視覺張力。

「島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記」特展，即日起至明年5月31日在臺博館1樓東展間展出。（記者范瑜攝）

展示近300件蝶蛾典藏標本，包含世界最大型蛾類之一的皇蛾標本。（記者范瑜攝）

特展以「生存的壓力造就生命的多樣性」為引、「知識的共創與正向循環」為期許，邀民眾共同欣賞這片土地上蝶蛾的縮影。（記者范瑜攝）

民眾可透過展場中的影音裝置，欣賞夜間蛾類演化出對抗天敵超聲波的生態影像。（記者范瑜攝）

展示近300件蝶蛾典藏標本，包含緣點白粉蝶。（記者范瑜攝）

透過攝影機與旋轉臺，即時掃描、捕捉標本細節，將微小標本轉化為巨幅的流動影像。（記者范瑜攝）

新媒體藝術家王宗欣跨域詮釋蝶蛾意象，採用「全時即席投影」手法，靜止的標本被賦予了動態靈魂。（記者范瑜攝）

展覽中，展示近300件蝶蛾典藏標本，帶領觀眾探索蝶與蛾的繽紛世界。（記者范瑜攝）

參觀資訊。