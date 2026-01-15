臺灣血液基金會攜手國軍 建構軍民醫療應變體系

記者古可絜／臺北報導

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況。臺灣血液基金會115年捐血月開跑，從今（15）日起至2月15日，以「捐血傳愛，守護生命」為主題，呼籲民眾前往各地捐血點捐血；另與國軍合作，輔導設立5座國軍捐血站，首站松山站預計於今年1月完成建置，其餘據點也將於年底前陸續完成，全面建構軍民協同的醫療應變體系。

農曆年節是家人團聚的時刻，對國人來說是一年中最重要的節日，年節假期長，出國旅遊者增加，此時天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少，但需要用血的病人卻不能放假，春節假期長，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，才能供應此時的醫療需求。

臺灣血液基金會114年配合國家政策，也投注許多人力及資源，血源穩定是支撐醫療體系的核心支柱，不僅致力於實現關鍵醫材自主，協助推動國產血袋產製計畫以確保供應不中斷，更透過「捐血世代延續」策略，積極鞏固各年齡層的捐血人基盤，確保這份生命資源能跨世代傳承、永續守護國民安全。

臺灣血液基金會積極與國軍合作，輔導設立5座國軍捐血站，首站松山站預計於今年1月完成建置，其餘據點也將於年底前陸續完成，全面建構軍民協同的醫療應變體系，守護每一份珍貴的生命。另為因應突發大型災難及特殊事件，當急救責任醫院發現血庫的庫存量不足、無法從外部取得血液時，必須迅速切換為「災時血液供應機制」，醫院必須自力救濟，故由臺灣血液基金會協助新光醫院及亞東醫院啟動院內捐血作業演習，此為國內首度辦理。

配合國家「國血國用」政策，讓「國血國用」不僅是一句口號，更是臺灣醫療韌性的具體展現。為建立國血製劑缺藥預防機制，除掌握國內市場需求趨勢外，更建立國內庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量，也積極洽詢並規劃多來源血液製劑製造廠，以因應緊急突發狀況。在全面推動血漿運用效率與製程技術提升下，目前已研發出第二代免疫球蛋白製劑（IVIG），濃度更好，還可於室溫傳送、儲藏。

114年的血液供應量為269餘萬單位，較前一年減少約1.6%，病人血液管理（PBM）慢慢的在醫療系統中看到成效。但血液無法取代，面對社會結構改變的挑戰，持續呼籲民眾捐血，除鼓勵年輕族群，也號召50歲以上壯世代，一起守護國人的健康。

臺灣血液基金會115年捐血月開跑。（記者古可絜攝）

臺灣血液基金會呼籲民眾捐血，除鼓勵年輕族群，也號召50歲以上壯世代，一起守護國人的健康。（記者古可絜攝）