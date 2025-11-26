臺灣要打仗了？賴清德拋400億美元軍事特別預算 國民黨團批天價軍費買到喪權辱國

總統賴清德對美拋出400億美元軍事特別預算和國防預算占GDP5%，國民黨團痛批喪權辱國。（圖片來源／國民黨團）

總統賴清德昨（25）日投書《華盛頓郵報》拋出後續軍事特別預算額度達400億美元（約12.54兆），以及2030年前提升至GDP的5%兩大主張，前國安人士稱，國際上只有以色列戰爭動員等4種情境，國防預算才會占GDP5%，「臺灣是要打仗了嗎？」

賴清德投書並指出，要加速打造「臺灣之盾」，建構分層防禦防空系統，以強化印太區域的共同嚇阻架構。

「12.54兆是台灣GDP的一半。」國安人士稱，全球國家有4種情境會超過5%，一是以色列戰爭動員到6%，二是俄羅斯在作戰是6~7%，二是南北韓後冷戰時，南韓的6%，第四種是北約在打完二戰後重建占6%。

他反問，臺灣是戰爭動員還是要打仗了？還是美、日要來重建？這和國會商量過了嗎？而採購加上後勤要再乘3倍預算，臺灣國防體系沒有承接這樣預算規模的能力。

天價軍費恐支解臺灣，羅智強批賴清德走烏克蘭路線

「現在除了送走臺積電還要一路跪，這樣不是武裝臺灣，而是在支解臺灣。」他表示，我方要的F-35美國又不賣，買的裝備又一再延宕遲交，我方要成為全球奉獻最多國家應該先建交才對，「為何要把全部家當送給美國？」

國民黨團書記長羅智強召開記者會批評，政府有錢到可以菲律賓武裝基地，但「凱子政府」真的買到安全了嗎？國民黨執政時一年國防預3000億元新台幣，得到最堅實最安全保障，且守住海峽防衛縱深，但現在卻是海峽中線淪喪、繞台常態化 。

「要不要看看烏克蘭今天的景況？」羅智強指出，美國要求割地、限武、不能加入北約，講白就是投降協議，而賴清德走的就是烏克蘭路線，「天價軍費買到是喪權辱國。」

首席副書記長林沛祥則強調，美國美中經濟安全委員會提出完全不尊重台灣安全主權，要求臺灣投資菲律賓基地升級，這不是合作是把台灣當冤大頭，有那一個正常國家能接受？

「外交部說可以討論，那一個政府敢這樣出賣國家尊嚴？」林沛祥質疑，這是要台灣破產還是滅亡？今天菲律賓、明天日本、後天關島？這根本不是盟友而是當成「無底洞金主」。

不是盟友被當成無底洞金主，未公開透明說明藍委挺不同意

林沛祥要求，民進黨政府要立即答覆，是否與美國討論過，以及是否是密室同意？台灣不是殖民地、附庸國，在野黨會守護台灣，不會為他國買單、當提款機，任人予取予求。

國民黨籍立委許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額。

許宇甄批評，這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統川普示好？還是在替自己、替家人提前預留安全之路？

國民黨團表示，將待行政院送來這筆特別預算後，再看看會如何處理，藍委表示，但行政部門事先未能公開透明，向全國人民說明內容是否合理，站在合理監督立場，不會同意如此謊謬的預算。

