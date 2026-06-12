【臺灣調查網】全球民調／美國 超過8成民眾認為政府對UFO資訊有所保留 逾6成相信外星人存在 3

臺灣調查網記者許哲綱／綜合報導

你相信外星人的存在嗎？去年上映的紀錄片《揭露時代》由美國軍方高層和政界人士聯手揭露政府隱瞞長達80年的秘密，再到今年5月美國戰爭部解密的首批UAP檔案，以及近期上映的科幻電影《揭密日》，這就像一系列的鋪墊為公開真相的那天做好萬全準備。由CBS News與YouGov進行的最新聯合民調顯示，針對外星智慧生命與不明飛行物（UFO/UAP）議題，美國民眾普遍對政府的資訊透明度抱持高度懷疑。高達63%的美國人相信在其他行星上存在智慧生命，僅有37%的受訪者持否定態度 。

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調查顯示，對於人類何時會與外星智慧生命進行接觸民眾看法分歧。其中，33%的受訪者認為「永遠不會」發生接觸；認為「已經發生過」接觸的比例則為21%。預期在遙遠的未來會發生接觸的受訪者有23%、8%預期在20年內、8%在50年內、7%在100年內；當被問及美國政府對UFO的了解程度時，有高達84%的受訪者認為，美國政府在處理UFO議題上知道的比公開的還要多，僅有16%的民眾相信政府已經公開了所有相關資訊 。

儘管聯邦政府近期公開了部分關於「不明異常現象」（UAP，即 UFO）的檔案與影片，但公眾的關注度仍有提升空間。調查指出，僅13%的受訪者表示對此議題「了解很多」，44% 表示「了解一些」，高達43%的受訪者表示「不太了解」。此外，大多數受訪者（59%）表示未曾觀看過政府釋出的相關影片；針對這些官方資訊的釋出，29%的受訪者表示這讓他們更傾向相信外星生命曾造訪地球，14%更傾向不相信，57%的民眾則認為這對他們沒有造成影響。

若未來真能與外星智慧生命會面，民眾的心態呈現多元。在多選題中，67%的受訪者表示會感到「好奇」，其次是「緊張」（47%）、「興奮」（32%）、「害怕」（31%）與「脆弱」（21%），僅有14%的人表示會感到「冷靜」。此外，該民調也針對民眾是否曾親眼目睹疑似UFO的現象進行調查，結果顯示17%的受訪者表示自己曾經見過，83%表示未曾見過 。

本次調查由CBS News與YouGov於6月2至4日進行，針對美國18歲以上成年民眾，共完成2,023份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

照片來源：Unsplash示意圖

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