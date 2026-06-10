【臺灣調查網】全球民調／美國 近6成民眾認經濟惡化 多數人歸咎川普、不滿聲浪創高
臺灣調查網記者許哲綱／綜合報導
根據最新一期《經濟學人》／YouGov民調，多數美國人認為美國經濟正朝錯誤方向發展，57%的美國人表示經濟正在惡化，雖然比前幾週略低，但仍高於過去四年的平均水準，僅14%認為經濟正在改善。同時大部分民眾不認同川普處理經濟問題的方式。
美國人對經濟的看法與其政治立場有關，支持現任總統的人通常比反對者更傾向於肯定經濟表現。調查發現，在強烈支持川普施政表現的人當中，53%認為經濟正在改善；稍微支持川普的人中，這個比例降至22%；稍微不支持者為5%；強烈不支持者則僅有1%。
近期股市表現強勁，參與其中的投資人則對於經濟的看法較為樂觀，這類股市投資者約占全體美國人的37%；持有股票投資的人當中，有20%認為經濟正在改善，約為未投資股市者（11%）的兩倍。這種差異主要反映在獨立選民與共和黨支持者之間。民主黨人無論是否持有股票，對經濟的看法都相當接近；但在獨立選民中，投資者與非投資者認為經濟正在改善的比例差距較大（15%對6%）。在共和黨支持者中，持有股票者對經濟持正面看法的比例高於負面看法，40%認為經濟正在改善，23%認為正在惡化；未投資股市的共和黨人看法持平（27%對27%）。
值得注意的是，只有29%的美國人強烈或稍微認同川普處理經濟問題的方式，高達63%表示不認同。換算後，川普在經濟議題上的淨支持度為負34個百分點，創下他兩個總統任期以來的新低。此數據綜合了詢問其「處理經濟問題」以及「處理就業與經濟問題」的相關民調結果；川普在經濟議題上淨支持度，遠低於他第一任期同一時間點的表現，當時淨支持度還有正8個百分點。
伴隨對物價的擔憂，美國民眾普遍不滿川普處理經濟的方式，76%的美國人表示汽油價格在過去一年大幅上漲，另有14%認為小幅上漲。只有4%認為汽油價格沒有變化，3%認為價格下降；美國人對川普整體施政表現的評價，略優於他在經濟議題上的表現，但仍接近歷史最低點。35%的受訪者強烈或稍微認同他的施政表現，60%表示不認同，淨支持度為負25個百分點，僅略高於過去兩週創下的歷史最低紀錄——負26個百分點。
此次調查由《經濟學人》／YouGov於6月5至8日執行，針對美國18歲以上成年民眾，共完成1,568份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負3.6個百分點。
照片來源：川普臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【臺灣調查網】全球民調／美國 收入越低越靠分期？美低收入家庭使用率逼4成
【臺灣調查網】全球民調／美國 美伊核談判在即 近6成美國人悲觀認未來1個月恐軍事衝突
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
美伊衝突升溫！川普怒轟伊朗「光說不練」：將讓他們付出代價
美國與伊朗爆發新一波軍事衝突，雙方在荷姆茲海峽與中東多處基地展開報復性空襲。美國總統川普隨後在社群媒體發文，痛批伊朗在談判中拖延時間，直言對方「光說不練」，並警告伊朗將為此付出慘痛代價。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥張安平：人類不會被取代但怕3件事
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥（1101）董事長張安平今（10）日在 2026董事學會十五週年年會演講，回答AI會不會取代人類？的問題，他說，AI是人類文明有史以來最強大的工具，但問題不是工具本身，而是把AI拿來治國，怕的是人類懶得思考、懶得判斷、懶得擔負責任。最重要知道「什麼事情不該做」。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
中職》歷年測試會對吳俊偉最有印象 餅總：我們有注意但兄弟很早就選走
中華職棒新人測試會將在下週一(15日)於新莊棒球場舉行，共有85人通過資格審核。今年選秀順位在第4位
美國與多國譴責歐洲恐怖攻擊 猶太社區及伊朗記者淪目標
美國政府與多個盟國近日發表聯合聲明，強烈譴責發生在歐洲各地的一系列攻擊事件。這些攻擊針對猶太社區、伊朗籍記者以及美國相關利益設施，極端組織 Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya 已宣稱負責。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
世足經典》梅西圓夢之戰 阿根廷PK後高捧大力神盃
上屆2022世界盃決賽，足壇巨星Leo Messi（梅西）率領阿根廷，迎戰由新生代球王Kylian Mbappé領軍的法國。這場巔峰對決在超過88000名現場觀眾，以及全球數以10億計球迷的注視下展開，兩隊爭奪各自第3座世界盃冠軍，堪稱足球史上最具傳奇色彩的一幕。
MLB／鄧愷威2局內丟7分 本季最慘一戰吞第5敗
MLB美國職棒休士頓太空人9日推出鄧愷威先發面對洛杉磯天使，不過他因控球不佳前2局投出4次保送，加上連續被長打，2局內失掉7分，終場太空人1：10敗給天使，他也吞下敗投。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
美股長多趨勢不變 市值型、科技型美股ETF看俏
【記者柯安聰台北報導】AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。在6月8日至6月10日募集的群益標普500ETF...