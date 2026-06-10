【臺灣調查網】全球民調／美國 近6成民眾認經濟惡化 多數人歸咎川普、不滿聲浪創高 167

臺灣調查網記者許哲綱／綜合報導

根據最新一期《經濟學人》／YouGov民調，多數美國人認為美國經濟正朝錯誤方向發展，57%的美國人表示經濟正在惡化，雖然比前幾週略低，但仍高於過去四年的平均水準，僅14%認為經濟正在改善。同時大部分民眾不認同川普處理經濟問題的方式。

美國人對經濟的看法與其政治立場有關，支持現任總統的人通常比反對者更傾向於肯定經濟表現。調查發現，在強烈支持川普施政表現的人當中，53%認為經濟正在改善；稍微支持川普的人中，這個比例降至22%；稍微不支持者為5%；強烈不支持者則僅有1%。

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近期股市表現強勁，參與其中的投資人則對於經濟的看法較為樂觀，這類股市投資者約占全體美國人的37%；持有股票投資的人當中，有20%認為經濟正在改善，約為未投資股市者（11%）的兩倍。這種差異主要反映在獨立選民與共和黨支持者之間。民主黨人無論是否持有股票，對經濟的看法都相當接近；但在獨立選民中，投資者與非投資者認為經濟正在改善的比例差距較大（15%對6%）。在共和黨支持者中，持有股票者對經濟持正面看法的比例高於負面看法，40%認為經濟正在改善，23%認為正在惡化；未投資股市的共和黨人看法持平（27%對27%）。

值得注意的是，只有29%的美國人強烈或稍微認同川普處理經濟問題的方式，高達63%表示不認同。換算後，川普在經濟議題上的淨支持度為負34個百分點，創下他兩個總統任期以來的新低。此數據綜合了詢問其「處理經濟問題」以及「處理就業與經濟問題」的相關民調結果；川普在經濟議題上淨支持度，遠低於他第一任期同一時間點的表現，當時淨支持度還有正8個百分點。

伴隨對物價的擔憂，美國民眾普遍不滿川普處理經濟的方式，76%的美國人表示汽油價格在過去一年大幅上漲，另有14%認為小幅上漲。只有4%認為汽油價格沒有變化，3%認為價格下降；美國人對川普整體施政表現的評價，略優於他在經濟議題上的表現，但仍接近歷史最低點。35%的受訪者強烈或稍微認同他的施政表現，60%表示不認同，淨支持度為負25個百分點，僅略高於過去兩週創下的歷史最低紀錄——負26個百分點。

此次調查由《經濟學人》／YouGov於6月5至8日執行，針對美國18歲以上成年民眾，共完成1,568份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負3.6個百分點。

照片來源：川普臉書

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