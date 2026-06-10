臺灣警察專科學校43期畢業典禮 1,893名畢業生將投入第一線治安工作

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺灣警察專科學校於115年6月10日隆重舉行專科警員班第43期畢業典禮，內政部劉部長世芳親臨主持，本屆共有1,893名畢業生，分為行政警察科、刑事警察科、交通管理科、科技偵查科、保安警察科、消防安全科及海洋巡防科等7科。其中警察相關類科計1,666名、消防安全科143名、海洋巡防科84名畢業生。

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部長勛勉時，首先恭喜同學經過辛苦之訓練，順利畢業，即將投入為民服務之警、消、海巡工作，感謝家長們讓孩子投身國家治安工作；部長更以近期國家社會上發生之新聞事件激勵同學，日前發生於彰化縣警察局埔鹽分駐所長英勇追捕毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，仍奮力對空鳴槍，提醒一同圍捕之同仁提高警覺；另外花蓮縣光復鄉馬太鞍溪，近日因為豪雨溪水暴漲一名民眾，被洪流沖走，警消人員持續搜救，深夜利用熱顯像儀無人機搜尋，經歷重重困難，順利把人救出。而中國公務船近日闖入我國南部限制水域，海巡同仁保衛我們中華民國臺灣的主權，將其驅離，捍衛我們的海疆，在在均展現「專業、敬業、責任」的精神。

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部長同時感謝內政部警政署、消防、海巡署長、警專校長、各級師長教育警專學生，希望畢業生都能向優秀的學長姐看齊，團結一致，在我們國土每個角落，陸上、山上、海上守護我們國家和全體人民，期勉畢業生能秉持「專業、敬業、責任」。一起來守護臺灣！讓我們在世界上發光發熱！

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這群充滿熱血與抱負的青年，將於115年6月13、14日迎接四等警察特考的洗禮，預計於115年10月正式分發，全面投入警察、消防及海巡實務工作，為第一線警察、消防、海巡團隊注入新血，肩負起守護國家與社會安全的重責大任。