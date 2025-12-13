臺灣豬安心吃礁溪湯圍溝公園2500份豬肉飯免費吃

民眾品嚐到香噴噴超大塊控肉豬肉飯直說好吃。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

為推廣國產豬肉並強化民眾食安信心，宜蘭縣養豬協會十三日上午在礁溪湯圍溝公園舉辦「臺灣豬‧安心吃」推廣品嚐宣導活動，現場提供二千五佰份五款免費又美味豬肉料理，讓現場民眾直說很開心。

為了讓大家能夠在疫情過後放心品嚐台灣國產豬，宜蘭縣政府隨即提出多項補助與配套措施外，在農業部、中央畜產會及中華民國養豬協會指導下，由縣府與養豬協會共同辦理臺灣豬安心吃活動，盼以實際行動讓消費者安心選購國產豬肉。免費豬肉飯品嚐活動，十三日中午十一點一到，現場就排滿了人潮，許多民眾聞到香噴噴的豬腳和手塊控肉都忍不住流口水，一拿到就在現場大口扒飯，天冷在泡完湯後又能大快朵頤，民眾表示這一塊豐富的豬肉飯至少要一佰到一佰五十塊，能免費吃到真的是假日裡的小確幸。

農業處長李新泰表示，相關防疫措施已解除，國產豬肉品質優良、供應穩定，希望透過活動向民眾傳達「非洲豬瘟不影響人體健康」，恢復市場信心，鼓勵多加選購國產豬。宜蘭縣養豬協會理事長賴天立也指出，當天準備滷肉、香腸等代表性料理，共計二千五份份、全數免費，歡迎民眾踴躍參與、品嚐宜蘭在地好豬。

縣府並再次呼籲全民共同防疫，切勿攜帶違規肉品入境，攜手守護宜蘭畜牧產業永續發展。