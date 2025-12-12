臺灣豬．安心吃 １３日於湯圍溝公園免費品嚐

受非洲豬瘟疫情波及，宜蘭肉品市場已開市，宜蘭縣養豬協會將於礁溪湯圍溝公園辦理「臺灣豬．安心吃」推廣品嚐活動，歡迎民眾前來品嚐，讓大家對合格的豬肉產品能夠放心買、安心吃。（議員黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣養豬協會將於十三日上午十一時起，在礁溪湯圍溝公園辦理「臺灣豬．安心吃」推廣品嚐宣導活動，現場發放美味豬肉料理供民眾品嚐，讓大家對合格的豬肉產品能夠放心買、安心吃。

縣養豬協會表示，近期國內為防堵非洲豬瘟疫情擴散至各地，縣內養豬場及相關攤商歷經十五日的禁運禁宰，縣府也提出相關補助及補貼方案，包括補助豬隻活體及屠體運輸業者每車一萬五千元及開市後免收十五天的豬隻拍賣成交管理費，以不重覆中央補助方案為原則，降低對產業的衝擊並維持本縣各產業團體之健全；此外宜蘭肉品市場開市後至十一月十五日期間，也優先調度縣內豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。

養豬協會說，為避免各界對豬肉食安仍存有疑慮，縣府也聲明針對縣內肉品製造業、販售業、餐飲業、團膳業者定期稽查，也會加強團購業者及夜市攤商肉品來源與標示稽查，另以實際行動讓消費者可以安心選購市面上的國產豬肉，縣養豬協會在農業部、中央畜產會、中華民國養豬協會指導，以及縣府協助辦理下，十三日在礁溪湯圍溝公園舉辦國產豬肉品嚐宣導活動，讓全民以行動力挺國產豬肉。