「臺灣豬‧安心吃」湯圍溝公園免費品嚐活動 12/13登場

「臺灣豬‧安心吃」湯圍溝公園免費品嚐活動十二月十三日登場，讓全民以行動力挺國產豬肉。(記者董秀雲攝）

宜蘭縣養豬協會訂於十三日星期六上午十一時起，在礁溪湯圍溝公園辦理「臺灣豬‧安心吃」推廣品嚐宣導活動，現場發放美味豬肉料理供民眾品嚐，讓大家對合格的豬肉產品能夠放心買、安心吃。

縣府也再次提醒，除了縣內已經全面禁止廚餘養豬強化防疫作為外，民眾也應一起協同防疫，例如入境留意申報規定不要攜帶違規肉品，以防止疫情捲土重來，保障縣內畜牧產業的永續發展。

近期國內為防堵非洲豬瘟疫情擴散至各地，縣內養豬場及相關攤商歷經十五日的禁運禁宰，宜蘭縣政府也提出相關補助及補貼方案，包括補助豬隻活體及屠體運輸業者每車一萬五千元及開市後免收十五天的豬隻拍賣成交管理費，以不重覆中央補助方案為原則，降低對產業的衝擊並維持宜蘭縣各產業團體之健全；此外宜蘭肉品市場開市後至十一月十五日期間，也優先調度宜蘭縣豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。

為避免各界對豬肉食安仍存有疑慮，縣府也聲明針對縣內肉品製造業、販售業、餐飲業、團膳業者定期稽查，也會加強團購業者及夜市攤商肉品來源與標示稽查，另以實際行動讓消費者可以安心選購市面上的國產豬肉，宜蘭縣養豬協會在農業部、中央畜產會、中華民國養豬協會指導，以及縣府協助辦理下，於十三日在礁溪湯圍溝公園舉辦國產豬肉品嚐宣導活動，讓全民以行動力挺國產豬肉。