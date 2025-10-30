臺灣農村茶酒品牌登陸日本市場 展現中苗地區農村的多元魅力

▲本次出貨日本的天茶地酒產品。

【記者 謝雅情／台中 報導】臺灣茶酒產業憑藉深厚文化底蘊與地方特色，成為農村經濟發展的重要支柱，為深化臺日文化交流與行銷臺灣特色農村產業及遊程，農村發展及水土保持署臺中分署積極推動以「在地、品質、永續」為核心精神的「天茶地酒」品牌，將臺灣中苗地區優質的特色茶與酒，及農村好物推向國際舞台。今年攜手ANSMING JAPAN株式會社(恩詩國際行銷有限公司)，將多項特色產品正式啟航出口日本，積極拓展相當注重品質與風味的日本市場。

目前在日本市場佈局方面，已透過ANSMING JAPAN株式會社成功打入日本多家重要通路，包含長期固定櫃有橫濱AEON MALL台灣store、岡山AEON MALL、橫濱中華街物產館及橫濱SOGO百貨等四家核心據點設立專櫃。同時也積極參與辦理多場高人氣的快閃活動，包括東戶塚西武百貨、NHK台灣物產展、誠品日本橋、羽田空城台灣好包、京王百貨、橫濱台灣祭等，透過長期與短期活動的有效結合，深度耕耘日本市場。

本次順利拓展日本市場的首批精選產品陣容堅強，涵蓋臺中及苗栗地區農村在地特色與精湛工藝。包含來自苗栗市農會的醇厚貓裏紅紅茶、公館鄉農會選用在地芋頭釀造的穿龍24釀-芋醇香、台灣農創興業以荔枝為基底的清新雲曦-荔枝蜂蜜酒及協裕製茶工廠方便實用的台灣珍珠奶茶組等，要讓日本消費者能輕鬆品嚐臺灣國民飲品。此外也有農村特色產品加入，如充滿懷舊趣味的舊山線鐵道自行車草莓乖乖、體現傳統工藝美學的苑裡鎮農會藺草文創品，及淘氣小農的紅茶方便包，全面展現中苗地區農村的多元魅力。

本次媒合工作坊特別邀請簽訂商業合作夥伴的 ANSMING JAPAN 株式會社社長高橋友梨香親自來臺，共同見證這批滿載臺灣心意的農村特色產品裝櫃出貨。ANSMING JAPAN 株式會社是本次將優質臺灣產品引介至日本的重要推手，其代理產品多元，主要包含臺灣特色茶葉、精釀酒品、在地農產加工品，及深具臺灣文化的文創商品，對臺灣品牌在日本的推廣具有關鍵影響力。高橋社長表示，對「天茶地酒」高品質與豐富的農村文化底蘊深具信心，相信其在日本市場的潛力無限。

農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，「天茶地酒」品牌更肩負著推廣臺灣農村觀光的使命。因此本次產品出口同時，同步宣傳相關產品的產地遊程，鼓勵日本消費者在品嚐美味之餘，更能親身來臺灣踏訪貓裏紅茶園區、公館芋頭產區等地，體驗從「產地到餐桌」的深度農村之旅，感受臺灣土地與農村的美好。

本次成功出口日本的「天茶地酒」全系列產品，同時會也將在114年11月14日至17日於南港國際展覽館舉辦的「國際咖啡茶酒展」中展出。歡迎有興趣的民眾把握機會，親臨現場參觀選購，一同為揚名海外的中苗地區農村特色茶酒與好物給予行動支持。（照片記者謝雅情翻攝）

