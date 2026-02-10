臺灣近現代美術沉浸展 開啟公眾與藝術的對話

記者劉昕翊／綜合報導

臺南國家美術館籌備處即日起至5月17日推出首檔展覽「微光中的寫生者－臺灣近現代美術沉浸展」，結合畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，呈現藝術家觀看風景、感知土地並回應時代的多重方式，期重新開啟公眾與臺灣藝術史之間的對話，建立兼具親近性與深度的觀看路徑。

展覽以「寫生」作為理解臺灣近現代美術發展的關鍵線索，引導觀眾透過前輩與當代藝術家的創作，重新認識近現代美術的生成脈絡。文化部政務次長李靜慧表示，「微光中的寫生者」沉浸展如同序曲與扉頁，以當代方式喚起社會大眾對臺灣近現代美術的關注，而作為臺南國家美術館籌備處與公眾對話的重要起點，展覽不僅呈現臺灣近現代美術的重要歷程，也將持續結合研究、典藏與跨域合作，逐步揭示臺灣美術史的多元面向，讓藝術史不只是學術成果，而是全民共享、持續對話的文化資產。

廣告 廣告

臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文指出，展覽以當代策展視角與感官體驗為核心，「景點」、「光影」、「色彩」、「視角」4個概念作為策展結構，轉譯近現代美術中觀看方式與感知技術的轉折，展出形式涵蓋繪畫、聲音藝術、沉浸式影像與互動科技，展現當代藝術家對臺灣近現代美術的再詮釋，透過策展的實踐，突顯從前輩藝術家到當代創作者的多元觀點與能量，使藝術史成為可被重新經驗，並持續與公共社會互動的文化現場。

此外，展覽期間，籌備處同步推出「全民近現代」集字章、疊色明信片、走讀等推廣活動，並於大年初一至初六每日加碼發送限量「馬上順利」小紅包，邀請觀眾走進展場，在微光之中重新凝視臺灣近現代美術史的軌跡。

臺南國家美術館籌備處即日起至5月17日推出首檔展覽「微光中的寫生者－臺灣近現代美術沉浸展」。（文化部提供）

「微光中的寫生者－臺灣近現代美術沉浸展」，結合畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，呈現藝術家觀看風景、感知土地並回應時代的多重方式。（文化部提供）