臺灣連鎖品牌企業赴泰拓展有成 經部商業署接力布局澳美市場

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臺灣連鎖加盟業者赴泰參加二○二六年「泰國連鎖加盟展」，連鎖品牌企業並組成「臺灣連鎖品牌館」參展。（圖：商業署提供）

▲臺灣連鎖加盟業者赴泰參加二○二六年「泰國連鎖加盟展」，連鎖品牌企業並組成「臺灣連鎖品牌館」參展。（圖：商業署提供）

經濟部商業發展署表示，我國連鎖加盟業者包含餐飲、生活服務及休閒娛樂等業者，於六月四日至七日赴泰參加二○二六年「泰國連鎖加盟展」成果豐碩，四天展會期間共促成一八七場次商務洽談、三十份合作意向書簽署，預估後續商機新臺幣七千二百萬元。

商業署指出，連鎖加盟具備品牌快速擴散、營運標準化及服務輸出特性，是服務業拓展國際市場的重要模式，商業署持續輔導我國連鎖加盟企業積極拓展海外，藉由參與國際展會、商機媒合及交流，協助業者鏈結海外代理、加盟、供應鏈及通路夥伴，促進國際合作機會。

商業署說明，泰國為東協重要經濟體及觀光消費市場，泰國加盟產業每年逾三千億泰銖市場價值，平均年成長率達十五%至二十%，是臺灣連鎖品牌進軍東南亞市場的重要據點。本次「泰國連鎖加盟展」我國業者與當地代理商、加盟主、通路業者及相關服務供應商交流，運用國際展會平台提升臺灣品牌能見度。商業署表示，我國連鎖加盟業者今年八月及十一月，將再前進澳洲墨爾本連鎖加盟展及美國亞歷桑納連鎖展，該署將持續輔導業者開拓海外商機。