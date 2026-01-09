臺灣道教學院籌備處辦研討會 探討弘揚道教文化

臺灣道教學院籌備處假外埔區無極三清總道院，舉辦研討如何弘揚道教文化及提升國人宗教素養等事宜，創辦人前立法院長王金平與立委楊瓊瓔接受訪問，說明成立臺灣道教學院之宗旨。（記者陳榮昌攝）





臺灣道教學院籌備處於九日下午三時，假外埔區無極三清總道院，隆重舉辦研討如何弘揚道教文化及提升國人宗教素養等事宜，全國及道教界參與約六百餘人應邀列席，場面十分熱鬧。

是項道教活動，由于茂生中將主持、前立法院長王金平指導，立法委員楊瓊瓔、中華民國道教總會理事長黃承、台灣省道教會理事長陳燦宏 、六都道教會與各縣市道教會理事長、台中市政府民政局長吳世瑋、無極三清總道院主任委員鄭銘輝等約六百餘人應邀列席。座談旨在研推廣道教文化·提倡正知正見,並加強售眾對道教信仰的體認與實踐。

臺灣道教學院創辦人王前院長表示；道教文化源遠流長，歷經千年而不墜，其深邃的哲理與精神價值，早已深植於華人社會的日常生活之中。無論是治國之道、處世之方，或是修身養性、敬天法祖，皆展現出道教的深遠影響。從百工百業，到人民的衣食住行、育樂層面，道教精神無所不在。正如魯迅先生所言：「中華文化的根柢在於道教」，此言道出了道教在中華文明中的核心地位，也提醒我們，若欲保存並弘揚中華文化，首要之務便是重視道教的傳承與發展。

近年來，台灣在推動宗教教育方面已有諸多突破性進展。基督教、天主教、佛教乃至一貫道等宗教團體，皆廣設大學，積極培育宗教人才，弘揚教義，令人印象深刻。記得在2003年，星雲大師曾與我談及，希望道教也能創辦大學，與佛教良性競爭、共同提升。基於此理念，自四年前，我便指示成立專案小組，積極研究與策劃設立「臺灣道教學院」。並於民國111年5月19日，獲教育部正式核准籌備，這標誌著我國道教高等教育的一項嶄新里程碑。如今，相關籌備工作正穩健推動中，包括課綱擬定、校地勘選、教學設備規劃與法規建置等多項要務，皆持續進行中。

