臺灣道法總會年度大會登場 正式啟動「宮廟管理師」籌備會，推動宗教專業化

記者蕭素惠/台北報導

臺灣道法總會於昨（25）日假台北市天成大飯店舉辦年度大會，來自全台各地的總會幹部與會員齊聚一堂。會中正式宣布啟動「宮廟管理師」籌備會，為臺灣道教在組織治理、信仰管理與公共責任等面向，邁出專業化的重要一步。

大合影

總會長陳瑞宏於致詞時引用《道德經》「人法地，地法天，天法道，道法自然」，勉勵與會者以道為本、順應自然法則，並強調宗教發展須回應當代社會需求，方能在傳承中創新、在穩定中成長。陳瑞宏也指出，目前總會已於北、中、南及東部地區完成組織布局，由各區會長與總會共同推動道法理念的發聲與弘揚。

執行長與各區會長敬酒

臺灣道法總會成立至今已邁入第四年，在陳瑞宏總會長帶領下，長期關注並服務臺灣約八成的道教信仰人口，持續推動道法教育制度化與宮廟治理現代化。總會成立初期，即由執行長許旗成提出「一宮廟一學堂」理念，鼓勵宮廟結合信仰實踐、教育推廣與文化傳承功能。

近年來，總會亦於臺南市下營玄天上帝祖廟舉辦相關講座，獲得臺南市政府副市長姜淋煌等地方人士支持，並在地方宗教與社會層面取得良好回響。

貴賓合影

本次年度大會中，陳瑞宏總會長進一步宣布，將正式推動「宮廟管理師」制度，未來透過系統化培訓與專業課程，協助宮廟在信仰管理、行政制度、公共事務及社會責任等層面提升整體運作能量，以回應現代宗教治理的實際需求。

活動當日，多位政界與社會賢達親臨現場表達支持，包括前內政部司長林清祺、總統府副秘書長何志偉、前立法委員洪奇昌，以及多位民意代表，共同見證道教組織發展的重要時刻。

長官與貴賓合影

臺灣道法總會表示，未來將持續秉持「法尊、公共責任與宗教文化並重」的宗旨，協助宗教團體在法制、治理與社會參與等面向建立共識，促進宗教與社會的正向互動，讓道法精神在當代社會中持續發揮影響力。