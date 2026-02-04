臺灣那一代最慘？他點名這世代受教育、就業雙重夾擊 網戰翻「最爽吧」

網友在PTT發文表示，75～85年次出生的人是最慘的世代，引起網友爭論。示意圖／翻攝自Photoac

哪一個世代過的最辛苦？一直是網友熱衷討論的話題，近日有網友在PTT八卦版發文認為，民國75至85年出生的人是最辛苦的一代，求學時課綱常被改動，剛出社會又碰上不佳的就業環境。貼文曝光後，引起網友熱議，各自提出不同的看法。

網友在PTT的Gossiping板上，以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題發文表示，75～85年出生的人成年時剛好是95～105年，那時正值產業不斷西進，考公職正夯，年輕人面臨22K低薪的話題總不斷被提起。

此外，原PO也指出，這世代在學時幾乎每升學一次就改課綱，求學的過程需不斷適應，相當地辛苦。這世代的人在學校教育、社會經濟都被唱衰的環境下成長，原PO不禁覺得75～85年次出生的人是最慘的，想問網友是否有不同看法？這則貼文PO出引起網友的熱烈回應。

有網友認同原PO的看法表示，「體感7尾8初最慘，基本上出社會的前幾年都是經濟非常爛，很難累積資本」、「75附近真的是生錯年代無誤」、「覺得的是8初，雖然經歷過科技文明的變革，但是碰到的鳥事一個也沒有少」。

也有網友不認同，表示「不是最爽的一代嗎？從小爽到大耶，出社會才開始覺得慘吧」、「八年級的父母是最有錢的那一輩」、「講反了吧，最爽世代吧！買房或是買股都能輕鬆翻倍的世代還不夠爽？」，也有網友開地圖砲直言「7年級最愛抱怨是真的」。



