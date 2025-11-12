臺灣醞釀水果酒 風味驚豔登場

為提升國產水果的附加價值與加工應用，農業部農糧署辦理「二○二五臺灣醞釀―國產水果酒徵選活動」，共計三十款酒品參賽。經書面審查、食安檢驗及專家官能評比後，最終嚴選出十六款表現卓越的酒品。

農糧署表示，入選作品將於十一月十四日至十七日，在臺北南港展覽館二館一樓「二○二五台北國際酒展」之「農村酒莊主題館」展出，展後並舉辦媒合會，協助業者拓展通路、強化品牌，為國產水果釀酒產業開創新契機。

農糧署指出，本次活動共吸引十九家製酒業者、三十款酒品參賽。酒品入選酒名為DB鳳梨氣泡酒、香柚氣泡蜂蜜酒、觀海紅酒、九降風白蘭地、桑韻醲、金棗酒、藏金柑、特級白葡萄酒、頂級白葡萄酒、舞月天、紅埔桃、荔枝酒、玉泉荔枝酒、荔枝氣泡酒、橘神，及加賀香檬等。《開車不喝酒喝酒不開車》