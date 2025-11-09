臺灣醫療報導獎頒獎典禮 教育電臺榮獲廣電類佳作

賴清德總統出席醫師節慶祝大會並致詞 (總統府提供)

「第78屆醫師節慶 祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」大合影 (總統府提供)

東基安寧共照團隊陪伴安寧病人阿村唱詩歌 (臺東基督教醫院提供)

中華民國醫師公會全國聯合會在臺北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及臺灣醫療報導獎頒獎典禮」。典禮由理事長陳相國主持，總統賴清德親臨致意並頒發「終身醫療奉獻獎」、「臺灣醫療典範獎」及「行醫滿70年資深醫師獎」，向長年守護全民健康的醫師表達敬意。

今年典禮中最受矚目的焦點之一，是邁入第十一屆的「臺灣醫療報導獎」。獎項由醫師公會全聯會創立，旨在表揚優秀醫療新聞作品，鼓勵媒體以專業報導深化社會對醫療議題的關注與理解。今年共設「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」與「徵文類」四大項目，參賽作品主題涵蓋醫師奉獻精神、醫療創新、體系挑戰及醫療人文關懷等面向。

廣告 廣告

在廣電類獎項中，教育電臺臺東分臺記者徐恩容以專題報導《點亮後山最後一哩路──東基安寧陪你好好過》榮獲佳作，成為此類獎項中唯一獲獎的廣播媒體。作品以臺東基督教醫院的安寧緩和醫療為主題，描繪偏鄉醫療團隊如何克服地理與人力限制，將醫療服務延伸至居家與社區，陪伴病患「在地善終」，讓生命在最後一哩路仍有尊嚴地前行。

徐恩容在報導中透過第一線訪談與深度紀錄，呈現醫護人員在東部長期推動安寧照護的努力與信念，傳達「安寧不是放棄，而是幫助病人活得更好」的核心價值。

醫師公會全聯會理事長陳相國指出，醫療報導獎的成立是為了肯定媒體在推廣醫療人文上的角色，優質的報導不僅能促進醫病關係，也能讓社會看見醫療現場的真實與溫度。他強調：「醫療專業與媒體專業相輔相成，唯有彼此理解，才能共同守護民眾健康。」