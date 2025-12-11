【臺灣醫療實力領航東協】蔡建松赴菲醫學年會 簽外科品質宣言

記者張雅淳／綜合報導

國防部軍醫局局長蔡建松中將日前出席菲律賓外科醫學會第81屆年會，除針對心臟移植現況發表專題演講，也與東協國家共同簽署重要的「外科品質宣言」。此外，我國今年將延續去年與菲律賓簽署合作備忘錄的內容，進一步深化雙邊在微創手術、AI輔助診療及外科品質監測等領域交流，展現臺灣在區域醫療上的影響力。

菲律賓外科醫學會第81屆年會今年以「外科協同效應：經典醫術與現代科技的融合」（Surgical Synergy：The Fusion of Classic Mastery and Modern Technology）為主題舉行，蔡局長日前第2度受邀參加，並以臺灣外科醫學會理事長身分率領學會幹部出席。

過程中，蔡局長針對心臟移植現況發表專題演講，團員亦分享在肢體移植與重建的醫療經驗，展示在移植醫療上的完整制度與臨床成果，內容受各國醫師高度關注。

此外，我國於年會中也與澳洲、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國，共同簽署「東南亞國協（ASEAN）外科醫療品質馬尼拉宣言」。此宣言旨在建立區域外科醫療與病人安全的品質框架，象徵著國際社會對臺灣醫療體系的高度肯定，也確立臺灣在東南亞外科醫療標準化進程中的積極領導角色。

另方面，我國今年也延續去年與菲律賓簽署合作備忘錄的內容，進一步深化雙邊在微創手術、AI輔助診療及外科品質監測等領域的交流，顯示臺灣完善的外科醫事人才訓練體系，深受菲國醫界認可，已成為東亞及東南亞醫師進修的重要中心。

