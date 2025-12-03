臺灣醫療科技展盛大登場 賴清德總統肯定北榮深耕智慧醫療



2025 台灣醫療科技展今（4）日在南港展覽館盛大登場，賴清德總統上午特別蒞臨輔導會榮民醫療體系展區，臺北榮總陳威明院代表說明「未來醫療（Future Healthcare）」的整體成果，包括 AI 臨床應用、醫療服務型機器人、智慧醫療系統、精準醫療與智慧長照等。

賴總統對於榮民醫療體系長期深耕智慧醫療深表肯定，並表示榮民醫療體系是台灣醫療的重要典範，從 AI、機器人醫療，到癌症精準治療與智慧長照，展現醫療科技成功落地臨床的實力。

廣告 廣告



本次臺北榮總展區亦吸引多國醫療與科技領袖到訪交流，包括阿拉伯聯合大公國 PureHealth Group、M42 高階主管、斯洛伐克醫療及商務代表團、越南合作醫院團隊等，展現臺北榮總在智慧醫療與國際合作的量能，已獲國際高度關注。陳威明院長表示，臺北榮總將持續以臨床需求為核心，深化跨科別合作與產學鏈結，使創新技術真正改善醫療流程、提升病人安全，並積極推動國際合作與經驗輸出，打造全民可及的未來醫療，成為國家健康政策的重要支柱。



本次醫療科技展，臺北榮總集結 15 大團隊、五大領域，呈現 16 項創新亮點，包括放射性碘治療病房服務型機器人、AI 核醫藥品自動分裝系統、生成式 AI 病歷與護理系統、AI 肺高壓偵測、FDA 認證 AI 眼底分析、胰臟癌多模態治療、甲狀腺癌基因定序、無精症個人化診療，以及「三段五級」高度近視防治策略與智慧長照 TPRM 等成果，充分展現北榮以科技創新落實臨床、全面提升照護品質的堅強實力。