臺灣里山永續創新聯盟會員大會 匯聚全臺保育共生的力量

臺灣里山永續創新聯盟（ＴＡＳＩＳ）第一屆第二次會員大會，四日在林保署屏東分署六龜工作站登場。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

臺灣里山永續創新聯盟（ＴＡＳＩＳ）四日於林業及自然保育署屏東分署六龜工作站舉辦第一屆第二次會員大會，來自全臺里山里海的社區部落、學界、公部門、友善環境的小農、業者近八十名會員齊聚六龜，共同見證聯盟匯聚全臺守護里山里海的可貴力量。

此次會員大會也特別安排至全國第一處社區參與自然保護區經營的十八羅漢山自然人文協會，以林下經濟鏈結小農的高雄市荖濃溪環境藝術促進會，以及由地方自主團隊承接十八羅漢山服務區經營的六龜金鑽團隊，實地交流里山資本保全與活用的在地實踐成果。

廣告 廣告

會員大會上午進行年度會務與提案討論，凝聚會員對聯盟發展方向的共識，下午則安排「會員場域經營之參訪體驗與交流」，帶領會員實地走訪「多多鳥濕地」、「十八羅漢山自然保護區」、「十八羅漢山服務區南方金鑽平台」等三個具代表性的里山實踐場域，從不同尺度與角色，理解里山資本如何被轉化為社區保育與地方創生的行動力量。

臺灣里山永續創新聯盟表示，會員大會是組織運作的重要節點，更是集結全臺灣里山工作者跨場域學習與共學的平台。透過實地參訪與經驗交流，聯盟將持續深化社區參與、人才培育、六級產業發展與政策對話，促進里山里海永續行動在臺灣各地的擴散與連結。未來，聯盟將持續串聯政府、學術單位與地方行動者，強化跨域協作與國際連結，讓更多在地保育與創新行動被看見、被支持，共同朝向「里山永續、萬物共榮、世代相承」的願景邁進。