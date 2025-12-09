臺灣銀行永續公益園遊會 與您「益」起打造綠色友善的美好未來

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】為落實永續金融、深化社會關懷，臺灣銀行於114年12月6日（星期六）上午10時至下午3時在臺北華山1914文創園區華山劇場舉辦「臺灣銀行114年度永續公益園遊會-『綠色新日常．永續好生活Green go Life』」。活動結合義賣、園遊會、主題互動與舞台表演，號召民眾共同響應環境保護與公益行動，攜手「益」起打造更友善、更永續的生活樣貌。

臺灣銀行 114 年度永續公益園遊會「綠色新日常．永續好生活 Green go Life」活動共募得新臺幣 335 萬元，由董事長凌忠嫄(中)與總經理吳佳曉(左4)代表捐贈予四家社福團體。（圖／臺灣銀行 提供）

本次活動臺銀總分行全體同仁熱情參與，紛紛捐出家中八成新甚至全新的物資，各單位主管亦積極參與義賣，實踐「物盡其用、資源共享」的環保理念。臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄全力支持，親自捐出珍藏瓷器、名藝術家茶具組及精緻高雅圓珠筆禮盒；另，其他臺銀高階長官接連捐出頂級高山茶、實用家電等豐富多樣的義賣商品，以實際行動帶動全行同仁共同響應。透過此活動，不僅促進二手物資重新流通、延長使用壽命，更落實資源循環與共享精神，使社會資源效益極大化。活動總募得金額為新臺幣335萬元，由董事長凌忠嫄及總經理吳佳曉代表將所有義賣所得全數捐贈4家社會福利團體，以實際行動落實社會關懷，為弱勢族群帶來更具體且持續的支持。

公益園遊會以「永續理念、社會關懷」為核心，透過多元攤位互動，從「食、衣、住、行、育、樂」等生活面向，傳遞實踐永續的具體行動。活動結合義賣與闖關遊戲，兼具趣味、教育與永續生活示範，打造寓教於樂又能實際行動的體驗場域。舞台節目精彩豐富，包括環保亂打秀、大地之音、兒童舞蹈、星星王子打擊樂、名人分享、手碟演奏及歌手演唱等輪番登場，炒熱現場氣氛。同時邀請財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人中華民國唐氏症基金會及社團法人新北市自閉症服務協進會設攤義賣庇護商品，透過互動交流，展現庇護夥伴的自立能力、生命故事與努力成果，提升社會參與，傳遞共融與關懷的價值。整場活動充滿歡樂與意義，讓民眾在輕鬆氛圍中體驗永續、理解共融，度過充實又具有意義的週末。

臺灣銀行董事長凌忠嫄(左3)、總經理吳佳曉(右3)偕同受邀社福團體，共同啟動臺灣銀行 114 年度永續公益園遊會「綠色新日常．永續好生活 Green go Life」，為活動揭開序幕。（圖／臺灣銀行 提供）

凌董事長表示，本次永續公益園遊會展現臺銀同仁與民眾對永續理念的支持，呼籲從生活小事落實綠色行動並持續關懷弱勢。臺銀永續成果屢獲肯定，近日榮獲「2025 BSI ESG永續發展獎」卓越獎及「2025台灣企業永續獎」三項大獎，涵蓋性別平等、社會共融、高齡友善等面向。長期以來臺銀積極落實SDGs，導入多項國際管理標準，推動節能減碳、水資源永續，並打造友善職場、關懷弱勢與高齡族群。未來將持續以「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」為核心價值，攜手社會各界共創具韌性與包容的永續美好願景。

