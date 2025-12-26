臺灣閱讀節走進高市圖 音樂影像市集共讀母語記憶

臺灣閱讀節即將在高雄熱鬧登場，高雄市立圖書館將於12月28日攜手客家公共傳播基金會，舉辦「2025臺灣閱讀節×還我母語運動37周年系列活動」，結合全國客家日，打造一日限定的文化嘉年華。活動以母語為核心，融合音樂演出、經典電影放映與在地市集，邀請市民以輕鬆親近的方式走進圖書館，透過聽、看、逛的體驗，讓母語在城市公共空間中自然流動。

↑圖說：2025臺灣閱讀節 X 還我母語系列活動，將以音樂、電影、市集共賞母語文化，體驗閱讀與生活融合的節慶氛圍。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦表示，母語不只是溝通的工具，更承載族群歷史與生活記憶，唯有在日常中被使用，才能真正延續。此次將閱讀節、還我母語運動周年紀念與全國客家日結合辦理，希望透過閱讀與文化活動，讓母語融入生活，而不只是停留在象徵性的紀念。

活動內容橫跨館內多個空間，一樓結合高雄市政府農業局「神農市集」，邀請在地小農進駐，呈現高雄農產與地方風味，讓語言文化與土地產業相互連結；戶外與公共空間安排客語音樂舞台演出與草地說故事，讓母語以旋律與親子共讀的形式被自然聽見；七樓則放映修復完成的客語經典電影《小城故事》與《原鄉人》，透過影像重溫族群記憶，引領不同世代在觀影中理解母語文化的深度。

↑圖說：爸爸媽媽與孩子席地共讀母語繪本，透過故事交流增進世代情感與文化連結（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖也同步結合閱讀推廣機制，鼓勵民眾借閱館藏並參與簡易客語闖關，即可參加樂高積木組抽獎，觀賞經典電影還有福袋抽獎活動，透過閱讀、觀影與體驗的串聯，提升市民走進圖書館、親近母語文化的動機，讓文化參與成為可持續的生活行動。

↑圖說：2025臺灣閱讀節 X 還我母語系列活動，母語旋律響徹閱讀節現場，展現語言與文化的活力。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖指出，12月28日同時是「還我母語運動」37周年紀念日與全國客家日，感謝客家公共傳播基金會、高雄市政府農業局、高師大客家文化研究所所學會及高雄市客家青年會等單位攜手合作。未來也將持續以閱讀為核心，結合音樂、影像與多元文化活動，打造跨族群、跨世代交流的公共文化平台，陪伴城市累積語言與文化的深度。

