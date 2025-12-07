臺灣閱讀節～吉安探索走讀新視界 鄉長游淑貞變身一日館員伴小小藝術家

吉安鄉圖探索書香體驗好好玩！鄉長游淑貞致力推廣多元閱讀並響應「臺灣閱讀節」，在慶豐閱覽室、慶豐市場及好客藝術村，創意辦理「閱讀新視界」親子活動，四十餘位家長們和小寶貝們歡喜體驗書香樂。在遊戲氛圍中，以輕鬆遊戲走讀方式，體驗圖書、食材、市集與藝術空間相互串聯的五感閱讀旅程，讓閱讀走出館舍、深入走讀生活（見圖）。

活動由任美華老師帶入繪本閱讀揭開序幕，從辨識不同國家語言到認識各國禮俗，讓孩子在故事中親近多元文化。親子們也動手製作越南椰子葉斗笠飾品、品嚐越南小點心，在互動中促進跨文化理解與交流。緊接著進行最受親子歡迎的「書香闖關挑戰」，孩子們化身「一日小小圖書館員」，從「尋書啟航」、「書架小幫手」到「編書大作戰」，親自體驗找書、分類、貼條碼與蓋章等館務流程，從參與中更加理解圖書整理與借閱工作的樂趣。隨後走進慶豐市場的「探索市場」關卡中，小朋友東張西望認識在地食材與攤販文化，感受濃厚的人情味；最後在好客藝術村變身「小小藝術家」，導覽古蹟、欣賞展演，認識吉安豐富的日治時期文化古蹟，成就創意閱讀好新鮮。

鄉長游淑貞表示，閱讀無分國籍、族群、男女與年齡，配合「台灣閱讀節」，吉安鄉開啟0到九十九歲的閱讀創新體驗。透過專業講師帶領多元閱讀，融入新住民社會概念，不僅認識異國美食、文化禮俗，從尋書編書到借閱、以及進入傳統市場巡禮、感受好客藝術村展演氛圍，希望讓親子與書友們體會：「閱讀是探索幸福快樂的泉源！」，期能提升民眾對圖書館資源的認識，並強化圖書館與社區、在地產業的連結。

「閱讀是城市發展競爭力重要指標之一」，游淑貞鄉長自上任以來，帶領團隊舉辦多元閱讀推廣活動、增加館藏資源、推廣家庭親子共讀、表揚吉安鄉「閱讀王」，以及與學校合作等方式，提升閱讀文化風氣。鄉立圖書館更不斷優化設備，不僅有實體館藏，也提供電子書服務，並設有親子共讀區、嬰幼兒閱讀專區等多樣化空間，讓不同年齡層的民眾都能享受閱讀樂趣。歡迎民眾踴躍到吉安鄉立圖書館、慶豐閱覽室借閱書或參加溫馨有趣的各種共讀體驗活動。