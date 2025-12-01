臺灣閱讀節 12月6、7日開啟無限旅程

記者劉昕翊／臺北報導

「2025臺灣閱讀節」將於12月6、7日在中正紀念堂園區盛大登場，匯集來自全國及全球超過133個國內外合辦單位、設立逾170個活動攤位，共同打造一場橫跨國際文化、樂齡學習、文學交流的年度知識嘉年華會，邀請全民共襄盛舉，開啟屬於自己的無限閱讀旅程。

閱讀節由教育部指導、國家圖書館主辦，今年以「閱讀開啟無限」為主題，不僅融入國家語言推廣，更結合國發會雙語計畫，全面建構雙語環境，並特別推出具備創新思維的活動專區，例如「創齡新市鎮」、「閱讀沙龍」、「世界交享閱」等。

其中，「創齡新市鎮」打破閱讀年齡限制，專為銀髮族群設計，結合最新腦科學研究與療癒體驗，提供充滿活力與創意的互動閱讀區，鼓勵樂齡讀者透過閱讀保持心靈的年輕與活躍。「閱讀沙龍」提供讀者與Openbook好書獎獲獎作家，以及特別邀請的韓國知名作家進行近距離、深度的對談涵蓋文學創作、社會議題等多元主題，為愛書人提供高質量的知識饗宴。

另外，「世界交享閱」今年首度迎接瑞典等12國駐臺單位攜手參與，現場設置各國文化專區，共同呈現豐富多元的國際文化閱讀活動，讓讀者在一個場地中，便能輕鬆暢遊世界文學地景，感受跨文化的交流樂趣。此外，活動也特別設計集章單，鼓勵民眾在園區內體驗不同活動，集滿6個章即可兌換驚喜好禮。