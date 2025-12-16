臺灣陶藝史重要時刻 林葆家及蕭麗虹24件經典入藏陶博館





臺灣陶藝界迎來一項深具文化意義的重要時刻—共24件跨越時代的重要作品與收藏，正式入藏新北市立鶯歌陶瓷博物館，這批典藏涵蓋「臺灣陶藝之父」林葆家（1915-1991）的創作，以及長年推動國際藝術交流、具有深厚影響力的藝術家暨策展人蕭麗虹（1946-2021）之作品與收藏，為臺灣陶藝史增添濃墨重彩的一筆。

為向兩位藝術家的家屬表達誠摯謝意，陶博館今（16）日舉行「蕭麗虹、林葆家典藏捐贈儀式」，陶博館館長張啟文表示，對於兩位家屬所展現的無私大愛，致以最崇高的肯定。正是這份承諾成就了公共典藏的永續價值，確保這批極具歷史與學術意義的作品得以在專業典藏體系中被妥善保存、持續研究，進一步深化陶博館的文化能量與學術縱深。

陶博館館長張啟文(左)致贈感謝狀給捐贈者薛瑞芳(右)。

本次捐贈成果斐然，包含林葆家先生代表作1件（由薛瑞芳先生捐贈）、蕭麗虹女士創作5件及重要收藏品18件（由陳光雄先生捐贈）。總計24件珍貴作品順利入藏本館，它們將成為陶博館未來在研究、典藏、教育與推廣上，關鍵且扎實的嶄新基石。

陶博館特別精選兩件代表性作品於今(16)日典藏捐贈儀式亮相展出。林葆家的《秋聲》為其晚期花木系列代表，以青瓷豐富層次與釉藥自然熔流，呈現枝葉豐富的層次感，展現出「平靜中帶有深層魅力」的成熟語彙。蕭麗虹的《我曾有夢》透過割裂、拼合、噴釉的再組裝形式，象徵夢想破碎與現實拉扯的生命經驗，富含哲思，視覺效果震撼，也展現其作品中對人性與社會議題的關懷。

蕭麗虹女士作品的捐贈顧問翁淑英(右)代捐贈者陳光雄接受感謝。

林葆家不只是一位傑出的陶藝家，更是引領無數後進的教育家，為臺灣陶藝發展重要先驅。他於傳統陶瓷技藝基礎上持續創新，創作風格與理念深刻形塑後世陶瓷創作者的視野與發展藍圖，對臺灣陶瓷產業及文化脈絡皆具重要性影響。他早年赴日專攻陶瓷製作，返臺後畢生致力於陶藝創作與人才培育，奠定臺灣陶藝重要根基。

眾多來自陶藝界的前輩、好友與創作者共襄盛舉今天的捐贈儀式

蕭麗虹身兼藝術家、策展人與收藏家三種身分，不僅於1995年創辦「竹圍工作室」，在推動臺灣與國際間藝術交流上貢獻斐然，對於陶藝創作亦展現強烈的實驗性與深厚的人文關懷，對於臺灣陶瓷藝術發展影響深遠。兩位藝術家在不同時代皆以其創作能量與行動推動陶藝向前發展，此次捐贈於陶博館再相逢，象徵跨世代精神的傳承，也使其對臺灣陶藝的深遠影響得以延續再被看見。更多相關訊息可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

