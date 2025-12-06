臺灣陶藝獎頂尖創作對決 陳正勳卓越貢獻獎

《圖說》新北副市長劉和然(左一)與卓越貢獻獎得主陳正勳(左二)、創作獎首獎高辰翔(右二)、實用獎首獎楊家佳(右一)合影。〈陶博館提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市陶博館今(6)日下午舉辦「2025臺灣陶藝獎」頒獎典禮，「卓越貢獻獎」由資深陶藝家陳正勳（陳博垚）獲得，今(6)日由新北副市長劉和然頒發殊榮。「2025臺灣陶藝獎」，作品展現臺灣陶藝多元且深厚的文化能量即日起展出，詳情可參閱https://www.ceramics.ntpc.gov.tw陶博館官方網站。

劉和然表示，新北市政府以藝術人文在地扎根，長期累積的陶藝量能，豐厚臺灣當代陶藝發展，「臺灣陶藝獎」更成為全國最具代表性陶藝創作競賽。

他說，「卓越貢獻獎」體現陶藝的時代精神，「創作獎」和「實用獎」鼓勵陶藝創作、展現當代思潮，共同勾勒臺灣陶藝從傳統走向當代的多層次樣貌。

《圖說》卓越貢獻獎得主陳正勳歷年重要創作，展現其多樣且深具個人風格的藝術面貌。〈陶博館提供〉

卓越貢獻獎得主陳正勳與泥土相伴數十載，捏塑的過程早已融入生活。他的作品融合木材、鐵材等異媒材，創作語彙豐富，以幾何造型與特殊符號為表現元素，兼具地域性與國際性，展現陶藝深厚底蘊與卓越成就。

作品融入東西方文化理念，簡約中蘊含生命哲思，含蓄線條傳達寧靜生命態度，多樣材質與技法則彰顯包容力與實踐精神。在極簡風格下，作品散發純粹而穩定的美感。此次展覽將呈現陳正勳歷年重要創作及首次公開的精緻小模型，共計28組作品，展現其多樣且深具個人風格的藝術面貌。

《圖說》「創作獎」首獎高辰翔《告別》。〈陶博館提供〉

「創作獎」首獎由高辰翔《告別》奪得，以象徵保護與隔離的口罩為發想，傳達它守護了人們的安全，卻也無形地拉遠人與人之間的距離。作品結合「千手觀音」的意象，延伸的管狀造型象徵人與人的交流，創作出一件可穿戴的藝術作品。

特別的是，他身著此作品於日本街頭行走，並以影像記錄下這段過程，展現對疫情時代的省思與告別。評審盛讚其概念深刻、形式新穎，以藝術回應時代議題，作品感染力強，實至名歸。

《圖說》「實用獎」首獎楊家佳茶具組《掉進湖裡的星星》。〈陶博館提供〉

「實用獎」首獎由楊家佳茶具組《掉進湖裡的星星》拿下，以生活經驗為靈感，運用潔白的瓷質為基底，點綴金、白色星星，流露詩意與生活美學，兼具功能性與當代思辨。