臺灣陶藝薪傳成就獎李茂宗特展 開幕

▲苗栗縣長鍾東錦聽取並欣賞陶藝大師李茂宗介紹他的陶藝作品福祿壽喜「陶甕」。（記者江乾松攝）

苗栗縣籍陶藝大師家李茂宗特展昨十七日在苗栗陶瓷博物館開幕，他的作品以「破土而出」為創作理念，讓陶藝不再只是陶器，並成為一種觀念藝術，被譽為「現代陶先鋒」。苗栗縣長鍾東錦上午蒞會欣賞稱讚不已，對大師的工藝技術尤其佩服，他也邀請鄉親前往苗栗陶瓷博物館一睹李茂宗作品風采。

現年八十五歲的李茂宗，是苗栗縣公館鄉客家子弟，畢業於復興美工科與台灣藝大，三十歲即以中華民國首位榮獲國際陶藝金獎之姿赴美，定居在紐約蘇荷區，相當活耀於國際陶藝舞台。李茂宗堅持以苗栗土為媒介，長年深耕陶藝創作與教育推廣，並致力於推動臺灣陶藝由傳統工藝邁向當代藝術的發展，二0二四年榮獲苗栗縣政府頒發「臺灣陶藝薪傳成就獎」。

為表彰臺灣現代陶藝重要推手李茂宗大師，苗栗縣政府文化觀光局特別策劃「臺灣陶藝薪傳成就獎李茂宗特展」，特展以「現代陶先鋒」為主題，全面回顧李茂宗自早期至今的創作歷程，呈現其在陶藝形式、材料語彙與精神內涵上的開創性實踐。

李茂宗的作品既保留柴燒、手捏、土胎等傳統技藝的溫度，也融入現代造型與觀念，展現陶藝作為當代藝術載體的無限可能。他昨天上午也慷然捐贈三十件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館二樓之常設展典藏，讓其多年創作成果能長久留存於家鄉，成為苗栗陶藝文化的重要資產，也讓更多民眾得以持續親近與認識臺灣現代陶藝的發展脈絡。

縣長鍾東錦、文化觀光局副局長徐建男、總統府資政姚嘉文、考選部政次、前聯大校長李隆盛、策展人吳世全教授及公館鄉長何在鑫、地區議員們上午到場向李茂宗恭賀，各界陶藝家也共襄盛舉，現場冠蓋雲集。

縣長鍾東錦稱讚李茂宗是苗栗之光，作品雄偉有氣勢，讓他大開眼界。鍾縣長說，尤其李茂宗二十多歲時創作的「福祿壽喜」陶甕，工藝技術境界讓他印象深刻，鍾東錦還打趣說，「司馬光如果看到這個，應該部會把它打破」，惹得裡茂宗及旁人哈哈大笑。

縣長鍾東錦也頒發感謝狀及參展證書，感謝李茂宗長年藝術成就與薪火相傳的貢獻。

苗栗縣政府文化觀光局表示，苗栗素有「陶瓷之鄉」之稱，李茂宗不僅是苗栗陶藝發展的重要見證者，更是積極的實踐者與推動者。本次特展自一月十七日展出至三月八日，不僅是對一位藝術家的致敬，更是一場關於技藝、文化與精神傳承的深刻對話。歡迎鄉親走進苗栗陶瓷博物館，循著泥土與火的軌跡，認識一位以藝術回饋土地、以創作照亮時代的臺灣陶藝大師，感受其作品中溫柔而堅定的力量。