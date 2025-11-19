「臺灣隊」出征亞洲技能賽 侯授旗勉勵把金牌留在臺灣

《圖說》新北市6位正取國手披「臺灣隊」戰袍出征國際，侯友宜市長授旗，期勉選手發揮最佳實力、勇於挑戰，把金牌留在台灣，左一教育局長張明文。〈教育局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】侯友宜市長今（19）日在市政會議中，為第3屆亞洲技能競賽的新北市6位正取國手「臺灣隊」授旗，並期勉選手發揮最佳實力、勇於挑戰，把金牌留在台灣。他宣布，只要奪下金牌，將提供學生獎勵金24萬元、指導老師12萬元，以實際行動支持技職卓越發展。

教育局長張明文表示，亞洲最高規格的青年技能盛會－第3屆亞洲技能競賽將於11月27日至29日在南港展覽館登場，匯聚30國、近400位技職頂尖選手同場較勁。新北市長期推動「世界頂尖人才一貫化政策」，以三級培訓、六大技能競賽策略打造完整技職人才鏈。為讓國手無後顧之憂、專心備戰，今年每位國手都可獲得15萬元的應援金。

他指出，競賽期間，新北市教育局也將在南港展覽館設置 「新北技職—AI×科技×新未來」主題館，規劃科技體驗、技職互動、任務集章等亮點活動，完成任務更有機會抽中 iPhone 17，邀請市民、師生一同前往支持選手，感受新北技職教育的創新能量，為台灣加油。

此次代表臺灣出賽的新北選手包含：商務軟體設計新北高工呂治寬、汽車板金南強工商呂彥均、網頁技術智光商工林碩斌、自主移動機器人樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成，以及網頁技術青少年組新北高工高繼翊。六位選手皆從區賽、全國賽一路晉級國手選拔，以堅毅與專業站上亞洲舞台。

其中，青少年組網頁技術國手高繼翊由母親獨力撫養，自國中即投入訓練，三年來從基礎技能練到跨國競技，他說：「成為國手後，代表的不是自己，而是臺灣。期待把金牌留在臺灣」。

被譽為「史上最強高中生」的呂治寬，四度在資訊類技能競賽奪牌，他以「人生要嘛充滿未知，要嘛什麼都沒有」勉勵自己，也鼓勵更多同儕勇於跨出舒適圈。自主移動機器人職種的林鑠亦原為自學生，在老師引導下找回方向。

第一次國手選拔落敗後更全力投入，終在第二階段逆勢翻盤成功入選，他說：「人生只有一次，不想留下遺憾。」同樣在此職種入選的蔡明成也分享，高一時曾迷惘，但因接觸機器人競賽找到目標，期待跨校合作能在亞洲賽創造佳績。