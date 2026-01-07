臺灣青年海外搭僑計畫報名開跑 首增法、日與韓三國

2026年搭僑計畫報名中。(僑委會提供)

僑務委員會每年推動「臺灣青年海外搭僑計畫」，選送我國的青年前往僑居地參訪，今年(115年)除了原有的英語組外，更首度開放法語、日語與韓語語組，讓具備不同語言能力的青年，能前往對應語言與文化的國家，進行更貼近實務的國際交流與職涯探索，2026年搭僑計畫自即日起到3月8日開放報名，只要是具我國籍、大專校院的在學生，都可報名參與。

有別於其他海外交流，僑委會的搭僑計畫行程安排學員參訪臺商的公司、工廠，透過小型座談，學員能直接與駐外人員及僑胞領袖互動，2025年前往泰國的學員高子寧表示，計畫安排與當地臺商交流，參觀公司等，這是平時出國觀光無法體驗到的一環。

廣告 廣告

前往美國西雅圖的吳仲皓表示，可以透過與臺商對話，可以了解他們如何打拼，也讓他懷抱夢想。

2026年搭僑計畫共規劃七個海外參訪城市，依語組分別甄選。英語組將前往美國芝加哥與澳大利亞墨爾本；法語組前往法國巴黎；日語組前往日本東京；韓語組前往韓國首爾；新南向組則前往越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡。各組別將依參訪國家特性，安排企業、產業、政府或公共機構等拜會，以及與長期在當地深耕的僑界菁英進行深度交流。

搭僑計畫報名資格為18至30歲、具中華民國國籍之國內大專校院在學學生，符合語言要求資格，都可以報名參與。僑委會提供補助措施，包括定額補助簽證與機票費用，以及海外全程落地接待，涵蓋接送機、膳宿、交通與行程所需費用，讓學員能專注於學習與交流本身。相關報名資訊，可參閱簡章。