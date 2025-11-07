臺灣音樂巨擘馬水龍逝世十週年 衛武營推出特展＋紀念音樂會重現大師之聲

▲(左起)玉山文教基金會副總經理 潘家輝、鋼琴家 辛幸純、國立臺灣交響樂團團長 歐陽慧剛、衛武營節目經理 王昭驊、國立傳統藝術中心副主任 梁晋誌、《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十週年紀念特展策展人 顏綠芬、台中藝術家室內合唱團藝術總監 莊碧華。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館攜手推出「臺灣作曲家系列」，今年聚焦逝世十週年的臺灣音樂巨擘馬水龍。馬水龍以融合東方傳統與西方技法聞名，作品深具臺灣土地、人文與聲音特色，被譽為奠定臺灣當代音樂美學的重要推手，其創作與教育貢獻深刻影響臺灣音樂史。

▲作曲家 馬水龍大師

系列活動包含12月7日於衛武營音樂廳舉行的《孕育於山海之間》紀念音樂會，以及11月7日至12月7日在藝術迴廊展出的「看見音樂聽見畫」紀念特展，向大師致敬。

衛武營節目經理王昭驊表示，馬水龍以獨特語彙與世界對話，展現臺灣聲音的多層面美感，是臺灣音樂的重要象徵。衛武營期望透過展演，使更多民眾重新感受大師的創作能量與文化價值。

▲2025臺灣作曲家系列《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十週年紀念特展。

馬水龍一生創作橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴、聲樂與合唱，代表作《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等屢於國際舞台亮相，他亦是首位於紐約林肯中心舉辦個人專場的臺灣作曲家。返台後更投入教育與創作推動，創立國立藝術學院音樂系並成立「春秋樂集」，為臺灣培育無數音樂人才，曾獲金曲獎特別貢獻獎、國家文藝獎與景星勳章肯定。

《孕育於山海之間》紀念音樂會將由指揮張佳韻率領國立臺灣交響樂團與多位演奏家、合唱團合作，演出多首經典作品。特展則透過手稿、照片與珍貴資料，帶領民眾走進馬水龍的創作世界。活動詳情請洽衛武營官網。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）