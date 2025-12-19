臺灣音樂館入藏珍貴史料 再拓臺灣音樂史版圖

記者劉昕翊／臺北報導

國立傳統藝術中心臺灣音樂館今（19）日在臺灣戲曲中心舉行「《傳韻臺灣，共譜時代》114年度臺灣音樂文物捐贈記者會暨音樂會」，有作曲家陳泗治及沈錦堂、音樂人劉福助及林沖等6位捐贈者珍貴史料入藏，總計5千餘件文物入庫，涵蓋手稿、影像、照片、出版品及樂器，使臺灣音樂史資料脈絡更完整、面向更開闊。

活動由文化部政務次長李靜慧、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、捐贈者與家屬代表等人出席。臺灣音樂館說明，今年度捐贈內容橫跨創作、通俗音樂、民族音樂採集到影音紀錄，呈現臺灣音樂史多向度的樣貌，包含，陳泗治家屬2度捐贈手稿影本、筆記與出版品；沈錦堂家屬捐贈文物並全數讓與作品著作財產權；民族音樂學家呂炳川長年田野成果帶來大量錄音影像資料；影音紀錄者吳燦興留下的大量傳統音樂、戲曲演出影帶在數位化後重現舞臺呼吸；通俗音樂領域則因林沖與劉福助相關文物捐入，使館藏面向更加多元豐厚。

廣告 廣告

李靜慧表示，臺灣音樂館每年辦理文物捐贈所留下的文化意義均不一樣，今年有作曲家的創作、學者的田野調查、歌手的演出戲服等進入公共典藏，不僅是文物的增加，更是拚出臺灣音樂史難得的橫切面，而文物捐贈不只是留下文化資產，更可貴的是各位捐贈者願意把記憶交給公共體系，讓臺灣的聲音被好好保存。

此外，作曲家沈錦堂夫人牛玉峯說，透過作品著作財產權的讓與，希望作品能在更多舞臺上被演出，延續其創作生命。吳燦興妹夫侯志欽及呂炳川公子呂志宏，則分別回顧長年投入影音紀錄與田野調查的歷程，感謝臺灣音樂館協助文物整理與數位化，使珍貴影像與聲音得以進入公共典藏體系，成為後續研究、教育與文化傳承的重要資源。

國立傳統藝術中心臺灣音樂館今（19）日舉行「《傳韻臺灣，共譜時代》114年度臺灣音樂文物捐贈記者會暨音樂會」，此次計5千餘件文物入庫。（文化部提供）

音樂人林沖相關文物再度捐入臺灣音樂館典藏，包含，印刷品、照片、衣服等，見證其早年於臺灣、日本及東南亞各地的演出經歷。（文化部提供）

音樂人劉福助除捐贈歌本、光碟、海報、樂譜、照片等，亦將演藝生涯獲得的金曲獎、金鐘獎、金鼎獎的獎盃慨捐給國立傳統藝術中心臺灣音樂館入藏。（文化部提供）