臺灣音樂館出版原民流行音樂新書 保存原聲歷史

國立傳統藝術中心臺灣音樂館長期致力於原住民族流行音樂保存工作，除了舉辦主題特展外，臺灣音樂館也發表《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》及《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》兩本新書，分別從學術研究與口述歷史兩個角度切入，記錄原民流行音樂的發展軌跡。

去年（114年）傳藝中心臺灣音樂館在華山文創園區及花蓮文創園區舉辦原住民流行音樂主題特展，透過唱片、影像與相關史料的呈現，帶領觀眾回顧戰後原住民族流行音樂的發展軌跡，這次，臺灣音樂館將研究成果整理成書，出版《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》及《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》，讓這些音樂能以出版的形式長久保存，成為未來持續使用與理解的重要素材。

傳藝中心臺灣音樂館主任賴世哲指出，展覽總有結束的一天，但是論述與訪談可永久被流傳，因此透過計畫走訪18位前輩音樂人，包含歌手、創作者、製作人等，希望將臺灣原民音樂做清楚的論述。過去，談論台灣流行音樂時，原住民聲音被視為邊緣的、特殊的，甚至帶有標籤化的對象，但其實原民音樂不只在生活或祭儀中，更隨著時代演進，跟隨族人在林班、工地、遠洋傳唱，若不清楚記錄與說明，會被認為只是一個點綴，但經過訪談，可了解原民音樂在臺灣音樂史上非常重要，不僅代表原民文化的堅韌，更涵化每個時期重要的外來文化的影響，或原民對社會變遷過程中的自我成長與鼓勵。因此，透過論文集與訪談錄的出版，得以從學術研究與生命經驗兩個層面，看見原住民族流行音樂並非邊緣，而是深刻影響世代、持續成長的重要文化力量。

前監察院副院長孫大川表示，原住民族音樂在尚未有文字之前，便已透過歌聲世代傳唱，如今透過文字與聲音的並行臺，不僅能留下給世人，更能留給族人，逐步建立更清晰的音樂脈絡。監察委員浦忠成也指出，過去多以外部視角記錄原住民族文化，透過本次出版，得以補足族群自身的觀點，呈現更真實而多元的文化樣貌。

本次出版的新書，分別從學術研究與口述歷史兩個角度切入，《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》，集結12位專家學者的研究成果，透過田野調查、歷史檔案研究與跨學科觀點，建構出一幅原住民族流行音樂的知識地圖。內容涵蓋原住民族音樂的變遷、音樂工業的發展、相關論述的形成，以及歌曲如何在不同社會情境中被流傳，呈現音樂從傳統走向流行的完整脈絡。

《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》，則整理18位受訪者的口述內容，從歌手與詞曲創作者、唱片公司業主與製作人，到經銷商與下游通路等不同角色出發，記錄音樂如何被創作、製作與傳播，保存第一手的生命經驗與產業記憶。

