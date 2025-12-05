臺灣音樂館出版《歌語山間》 保存傳統相褒歌文化

《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》。(臺灣音樂館提供)

《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》發表會合影。(臺灣音樂館提供)

早期採茶時以臺灣台語即興對唱的山歌「相褒歌」，是臺灣漢族傳統歌謠形式之一，也是臺灣歌仔戲發展的文化源流，國立傳統藝術中心臺灣音樂館特別出版《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》，收錄6位耆老的珍貴歌聲，除保存日漸式微的相褒歌文化，並作為後續研究、教育與展演的基礎。

相褒歌在2023年經新北市登錄為無形文化資產口述傳統類，這是源自採茶時以臺灣台語即興對唱的山歌，內容多取材日常生活與情感互動，是早期臺灣民間記錄生活、抒發情感的主要方式。

臺灣大學創新設計學院教授蔡佳芬是本次計畫負責人，她是長笛演奏家，從小學習古典音樂，並透過音樂認識背後的文化，她也想記錄下臺灣的音樂，讓別人藉此認識臺灣文化，因此長期投入相褒歌採集與復振工作。

本次計畫採集上百首歌謠，《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》收錄51首來自新北市坪林、石碇、深坑等6位耆老的珍貴歌聲，將口耳相傳的歌謠透過田野調查、選錄、採譜到製譜，系統化整理為可學習、可傳承的教材。

蔡佳芬教授提到，本次樂譜集以五線譜與簡譜雙軌呈現，既能精確記錄歌者原音，也讓初學者更易入門，雖然將即興歌謠轉化為國際通用語彙的五線譜非常困難，不過也因此讓相褒歌得以被更廣泛地閱讀、流通與理解，她期待這本書成為臺灣音樂文化的名片，讓世界看見臺灣的在地文化。

國立傳統藝術中心副主任梁晋誌表示，本次特別感謝蔡佳芬教授、6位耆老及團隊攜手完成《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》，透過系統化整理使這項文化擁有更完整的文史紀錄。透過五線譜與簡譜的建置，相褒歌源於生活的情感與語意得以更清晰呈現，也讓相褒歌的脈絡更具延伸價值。