臺灣音樂館文物捐贈記者會 再拓臺灣音樂史典藏版圖

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立傳統藝術中心臺灣音樂館（19）日在臺灣戲曲中心舉行「《傳韻臺灣，共譜時代》114年度臺灣音樂文物捐贈記者會暨音樂會」，文化部政務次長李靜慧、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、捐贈者與家屬代表等出席。此次共6位捐贈者珍貴史料入藏，包括作曲家陳泗治及沈錦堂、音樂人劉福助及林沖、民族音樂學家呂炳川、影音紀錄者吳燦興等，總計5000餘件文物入庫，從手稿、影像、照片、出版品到樂器皆涵括其中，使臺灣音樂史資料脈絡更完整、面向更開闊。

文化部政務次長李靜慧表示，臺灣音樂館每年辦理文物捐贈所留下的文化意義均不一樣，今年有作曲家的創作、學者的田野調查、歌手的演出戲服等進入公共典藏，不僅是文物的增加，更是拚出臺灣音樂史難得的橫切面，例如作曲家陳泗治是第2次捐增，捐贈文物除了創作，還橫跨至教育、信仰等人生軌跡；沈錦堂家屬無償讓與著作財產權，讓作品得以持續被研究及使用；呂炳川的民族音樂田野成果、吳燦興大量的影像與錄音，以及林沖與劉福助的流行音樂與庶民生活的聲音，也都將成為國家文化記憶的一部分。

李靜慧說，文物捐贈不只是留下文化資產，更可貴的是各位捐贈者願意把記憶交給公共體系，讓臺灣的聲音被好好保存，「今天不僅是一場致敬的捐贈儀式，更是這個世代想把聲音留給下個世代的時刻」。

6位捐贈者代表亦於現場分享心情與回顧創作者人生歷程。教授徐玫玲代表作曲家陳泗治致意指出，相關筆記與手稿歷經不同環境保存至今，期盼未來能持續成為研究的重要素材。作曲家沈錦堂夫人牛玉峯則表示，透過作品著作財產權的讓與，希望作品能在更多舞臺上被演出，延續其創作生命。鑽石歌王林沖之子林凱文回顧父親以音樂與舞臺記錄時代情感的創作歷程，期盼其藝術精神得以持續流傳。

民謠歌王劉福助親自出席，感謝臺灣音樂館典藏其作品，並肯定國家典藏體系對音樂保存與流傳的重要性。吳燦興妹夫侯志欽及呂炳川公子呂志宏，則分別回顧長年投入影音紀錄與田野調查的歷程，感謝臺灣音樂館協助文物整理與數位化，使珍貴影像與聲音得以進入公共典藏體系，成為後續研究、教育與文化傳承的重要資源。

傳藝中心表示，作為文化部所屬單位，肩負傳承與保存的重要任務，臺灣音樂館多年來透過田野整理、數位化與館藏建置，使散落音樂資料重新回到可研究、可使用的狀態。文物入藏的意義不僅在保存，更在於讓研究者、創作者與教育現場能重新使用，形成新的文化能量，此次6位創作者與家屬的慷慨捐贈，也再次證明文化保存是一場由社會共同完成的行動。未來傳藝中心將持續深化研究、推動展示與跨領域合作，讓臺灣音樂的歷史與價值被更多人理解與延伸。

今年度捐贈內容橫跨創作、通俗音樂、民族音樂採集到影音紀錄，呈現臺灣音樂史多向度的樣貌。陳泗治家屬2度捐贈手稿影本、筆記與出版品，使其創作脈絡得以更清晰梳理；沈錦堂家屬捐贈文物並全數讓與作品著作財產權，開啟音樂公共再利用的重要一頁；民族音樂學家呂炳川長年田野成果帶來大量錄音影像資料，使採集現場得以被保存；而影音紀錄者吳燦興留下的大量傳統音樂、戲曲演出影帶在數位化後重現舞臺呼吸；通俗音樂領域則因林沖與劉福助相關文物捐入，使館藏面向更加多元豐厚。這些文物史料跨越年代、族群與媒介，從古典創作到通俗歌曲、從部落現場聲音到影像記錄，每一份入藏都是未來重新理解臺灣音樂的重要入口。

記者會後特別舉辦別具意義的沙龍音樂會，以捐贈者作品為核心設計節目，演出古典室內樂、通俗歌曲、原住民樂舞及歷史錄音傳統曲調，讓文物不只靜置庫房，也再次化為現場流動的聲音，向捐贈者及與會來賓致意。

傳藝中心期盼透過此批入藏，持續充實臺灣音樂資料庫，深化族群、風格與時代的研究基礎。這些筆跡、錄音與影像是文化的痕跡，也是未來研究、創作與展演再出發的道路。當典藏被使用、被聽見、被重新理解，它便不止保存於歷史，而是能成為推動臺灣文化向前的力量。