臺灣音樂館發表《歌語山間》 傳承相褒歌文化

記者劉昕翊／臺北報導

國立傳統藝術中心今（4）日在臺灣音樂館正式發表《歌語山間：臺灣相褒歌樂譜集》，共收錄6位耆老的珍貴歌聲，並以五線譜與簡譜雙軌呈現，盼保存並推廣日漸式微的相褒歌文化，為後續研究、教育與展演奠定更完整的基礎。

「相褒歌」於2023年經新北市登錄為無形文化資產口述傳統類，源自採茶時以臺灣臺語即興對唱的山歌，是臺灣漢族傳統歌謠形式之一，其內容多取材日常生活與情感互動，是早期臺灣民間記錄生活、抒發情感的主要方式，也是臺灣原生劇種「歌仔戲」發展的文化源流。此次出版由長期投入相褒歌採集與復振的臺大教授蔡佳芬領銜研究團隊，以新北市坪林、石碇、深坑等傳唱區域為核心，並整合音樂學者、臺語教育家、錄音工程師與文化研究者的共同心力，將口耳相傳的歌謠透過田野調查、選錄、採譜到製譜，系統化整理為可學習、可傳承的教材。

樂譜集以五線譜與簡譜雙軌呈現既能精確記錄歌者原音，也讓初學者更易入門；書中共收錄王菊英、林月娥、陳世義、吳恒毅、林旺與陳桂蘭等6位耆老的珍貴歌聲，演唱風格各具特色，展現出臺語的抑揚頓挫，也傳遞茶鄉生活的情感與氣息，同時收錄由臺語教育家王秀容整理的歌詞臺語漢字、臺羅拼音、注釋與中譯，搭配現場採錄的高品質音檔，讓讀者能同時「看見」「聽見」相褒歌，完整理解其語言、旋律與文化脈絡。

此外，國立傳統藝術中心副主任梁晋誌表示，臺灣音樂館長期致力於典藏、保存、研究與推廣臺灣珍貴音樂資產，此次也特別感謝教授蔡佳芬、6位耆老及團隊攜手完成相褒歌的系統化整理，使這項文化擁有更完整的文史紀錄，並透過五線譜與簡譜的建置，讓相褒歌源於生活的情感與語意得以更清晰呈現，也使相褒歌的脈絡更具延伸價值。