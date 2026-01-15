臺灣風能訓練公司與南韓木浦大學等簽署三方合作備忘錄。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司轉投資事業臺灣風能訓練公司， 十五日攜手南韓學術單位國立木浦大學及國際認證公司TUV SUD Korea，舉行三方合作備忘錄簽署儀式，宣布將於南韓風電核心地帶全羅南道共同打造具備國際認證量能的全球風能組織培訓中心。

臺灣風訓公司表示，合作核心在於「人才培育提前化」，透過結合木浦大學的學術資源，以及培訓中心、認證服務，導入國際標準化訓練課程，協助南韓在全羅南道提前建置量能完整、高度標準化的培訓基地，確保離岸風電人才儲備能精準接軌建設高峰期，並滿足長期的運維需求。

公司董事長盧展猷指出，全羅南道是南韓離岸風電的核心重鎮，合作是技術轉移，更是跨國產業鏈的深度整合，藉由輸出臺灣累積的營運經驗，協助南韓合作夥伴在最短時間內建構起足以支撐像新安牛耳島風場等大型案場所需的專業人才庫；臺灣風訓公司積極推動技術外銷，將成熟的GWO訓練模式與營運經驗複製至南韓，展現「臺灣經驗、亞太共享」的策略價值。

臺灣風訓公司為臺灣首間獲得 GWO 認證的培訓機構，致力於引進國際標準化培訓模組，目前已發展成為亞太地區最具規模的離岸風電人才訓練與技術輸出中心，自一一０年連續榮獲年度GWO亞太訓練中心獎、年度青年講師成就獎，一一三年及一一四年更連續兩年榮獲亞太地區年度最佳培訓團隊獎項殊榮，累計發證突破一萬八千張證書，培訓品質深受國際肯定。