臺灣館現身全球最大西語書展 集結 25 家出版社近百件作品展開跨國交流

【記者蔡富丞/綜合報導】全球第二大書展──墨西哥「瓜達拉哈拉國際書展」於 11 月 29 日至 12 月 7 日舉行，由文化內容策進院（文策院）主辦，臺灣館以「故事之家（Hogar de historias） 」為主題，展出 25 家出版社、近百件作品，同時支持版權人前往媒合洽商。除此之外，更邀請兩位已有西語作品的臺灣圖文創作者──插畫家薛慧瑩與漫畫家丁柏晏參與多場書展大會活動，與全球優秀創作者交流，例如享譽國際的阿根廷繪本作家伊索爾。此外，文策院也將推廣觸角延伸至書展場外，透過舉辦專場工作坊與講座，深化與當地書店、學校與藝文據點的連結，並延續與墨西哥最大連鎖書店 Librerías Gandhi 的通路合作，舉辦全國性的巡迴圖像書展，以作家活動結合零售通路雙軌並進，進一步推動臺灣創作國際化。

廣告 廣告

臺灣館以「故事之家（Hogar de historias） 」為主題，展出 25 家出版社、近百件作品。

文策院董事長王時思表示，西語閱讀市場龐大，拉丁美洲近年來對亞洲內容的興趣持續提升，臺灣出版品亦獲 Fondo de Cultura Económica、SM Mexico 等重要西語出版社的青睞。文策院看準西語市場在圖像出版的潛力與趨勢，自去年起邀請已有西語作品的作家參展，積極安排書展內外的宣傳與交流活動，提高臺灣作家的知名度，並在當地開拓多元行銷推廣管道，串連書店、學校與藝文機構，逐步建立在地網絡，深耕西語市場。

丁柏晏宣傳西語新書《2073年的電子玩具》。

薛慧瑩於書展「Salón de Ilustradores 插畫家沙龍」與墨西哥創作者 Alejandro Magallanes 及西班牙作家 Concha Pasamar 對談，探討插畫的表現形式與敘事可能性。她同時受邀參與由大會、林格倫獎、波隆那兒童書展，以及多家重要文化機構與出版社共同舉辦的交流晚宴，並與來自歐洲與拉美地區的創作者深入互動。丁柏晏則參與三場大會講座，與當地漫畫家對談，分享日本漫畫對其創作的啟發、亞洲漫畫的敘事特色與獨特魅力，並討論科技如何改變遊戲、夢想與現實。藉由跨地域的創作交流，臺灣作品得以在國際舞台上被看見，創作者也能汲取不同文化與市場的觀點，逐步與國際業界建立連結。

薛慧瑩於書展「Salón de Ilustradores 插畫家沙龍」與墨西哥創作者 Alejandro Magallanes 及西班牙作家 Concha Pasamar 對談，吸引大批讀者參與。

為觸及更多受眾，文策院於書展外亦規劃了一系列活動，其中文策院與位於墨西哥市內的藝文平台 YoungCollectors 合作舉辦講座，薛慧瑩與丁柏晏將與當地創作者交流作品與創作理念，激盪不同文化所孕育的創意火花。兩位臺灣創作者的作品亦將同步於 YoungCollectors 的畫廊空間展出，讓當地藝文愛好者近距離感受臺灣圖像創作的獨特魅力。

文策院與位於墨西哥市內的藝文平台 YoungCollectors 合作舉辦講座，觸及更多受眾。

作為全球第二大書展及拉丁美洲的出版盛會，瓜達拉哈拉國際書展今年預計舉行 3,000 場活動，集結 18,000 名出版專業人士與來自 34 國的 800 位作家，持續扮演連結拉丁美洲與全球書業的重要平台。西語市場涵蓋二十多個以西班牙語為官方語言的國家，使用人口高達五億，不同地區的版權交易可互相帶動，充滿開拓機會。文策院連年於瓜達拉哈拉國際書展設置臺灣館，並透過舞台活動、商務洽談與文化交流等多元策略，拓展讀者群同時推動版權交易，讓臺灣成為西語世界的「故事之家」。