臺灣首創音樂劇創投媒合平台「讀劇匯」第二屆閉幕大會登場 14 檔入選作品齊聚提案 國際論壇助推臺灣音樂劇邁向成熟生態

【記者蔡富丞/綜合報導】由財團法人臺北市榮耀文創產業基金會（以下簡稱「榮耀基金會」）與文化內容策進院（以下簡稱「文策院」）共同主辦的「讀劇匯—音樂劇創投媒合平台」，於 1 月 28 日（三）至 1 月29 日（四）盛大舉行第二屆閉幕系列活動。

本屆「讀劇匯」不僅延續臺灣首個音樂劇創投媒合平台的核心精神，更於 2025 年啟動全新子計畫「新音樂劇故事提案平台」，聚焦產業最前端的文本與故事發展階段，補足音樂劇創作的關鍵環節。閉幕活動最大亮點之一，莫過於邀請到百老匯東尼獎（Tony Awards）獲獎音樂劇《Maybe Happy Ending》與《Come from Away》的創作者與製作人來臺，透過國際論壇分享創作與製作實務經驗，為臺灣音樂劇工作者帶來第一線的產業觀點。集結讀劇測試、提案培訓、創投媒合與國際交流，「讀劇匯」已逐步建構出一條橫跨創作、製作與市場的產業實驗路徑，成為推動臺灣音樂劇產業化與國際化的重要平台。

文策院院長王敏惠給予大家鼓勵。

產業痛點的解方：從「單打獨鬥」到「生態系共創」

長期以來，臺灣表演藝術創作者面臨的結構性困境在於作品開發階段可投入的資源有限。當創作過程缺乏完整的孵育與測試機制，作品尚未充分成熟便必須直接面對市場與製作壓力，導致完成度受限、演出生命週期縮短，資金回收有限，也使後續創作難以提高投入成本。這段缺乏資源、風險極高的開發斷層，正是音樂劇創作中常被稱為的「死亡之谷」。

榮耀基金會自 2022 年成立以來，持續聚焦於如何改善音樂劇產業環境的結構性問題。基金會認為，作品的成長不應只依賴個別創作者的投入，而需要資源、資金與市場的共同參與。因此，「讀劇匯」應運而生，不僅是一個展示平台，更是一個讓創作者、投資方與製作單位能夠及早對話的媒合機制。

今年，閉幕活動進一步擴大為兩日議程，並攜手多家創投天使夥伴，包括大清華傳媒、大慕可可、華研國際音樂、華文創、樂到家國際娛樂、聯合數位文創、和氣資本、天使放大及綠光創藝等，引入市場觀點與資金資源，協助創作者在開發階段就能理解市場輪廓，大幅降低後續製作風險。

榮耀基金會董事長給予團隊鼓勵。

2025 全新亮點：「新音樂劇故事提案平台」啟動

為補足產業鏈最前端的缺口，2025 年「讀劇匯」推出子計畫「新音樂劇故事提案平台」。聚焦於文本孵化與故事結構的早期培育。相較主計畫支持製作團隊進行作品讀劇測試，進一步與投資方、市場觀眾對話，此子計畫更著重於協助創作者釐清作品定位、故事核心與提案表達。

榮耀基金會表示：「我們希望能協助創作者將初步構想，轉化成清楚、具說服力、可被理解且具備商業潛力的故事提案。」首屆「新音樂劇故事提案大會」於 1 月 28 日上午率先登場，共有 8 組入選作品，包括《OMG！我的媽呀！》、《天選之子 PRODUCE 8+9 》、《鬼王嫁到》、《部門人事調整公告》、《那天紫槓學姐教會我作弊》、《天空之城》、《王船之約》與《血影白衣行》，題材橫跨奇幻、職場、校園、歷史與情感敘事，展現臺灣原創內容的多元樣貌。

最終由兩部音樂劇故事提案：《天選之子 PRODUCE 8+9 》、《鬼王嫁到》脫穎而出，團隊除獲得 1 萬元創作鼓勵金及延續孵育支持外，若作品後續順利媒合到製作團隊，並報名讀劇匯主計畫，更可申請 10 萬元 的創作支持金。

國際大師論壇：東尼獎得主親授百老匯實戰經驗

在文策院的政策支持與資源協力下，本屆閉幕大會最受矚目的焦點之一，無疑是兩場含金量極高的國際論壇。今年特邀百老匯的重要創作者與製作人，從創作與製作兩大關鍵面向，為臺灣從業者帶來第一手的實戰經驗。

創作者論壇｜發現入歌點：音樂劇歌曲設計與分場安排 音樂劇中「何時該說、何時該唱」，是決定作品成敗的關鍵。本場論壇邀請橫掃韓國音樂劇大賞並進軍百老匯的《Maybe Happy Ending》共同創作人 Will Aronson，分享歌曲如何作為推動劇情的關鍵引擎，而非僅止於情緒點綴，為臺灣創作者提供極具實務價值的創作視角。

製作人論壇｜孵進新市場：音樂劇製作的前期架構與國際路徑第二場論壇由東尼獎獲獎音樂劇《Come from Away》製作人 Michael Rubinoff 主講，《Come from Away》以其獨特的題材與全球普世的價值觀感動無數觀眾，Rubinoff 從製作人的宏觀視角出發，解析作品如何在前期開發階段即納入「國際市場基因」，並分享作品走向國際巡演的實務經驗，為臺灣原創音樂劇提供具體的市場想像與策略參考。

讀劇匯 Pitching：角逐50萬啟動資金，邁向下一階段製作

閉幕大會的最高潮，落在 1 月 29 日上午登場的「讀劇匯 Pitching 提案大會」。經過評選及讀劇測試的 6 組團隊——吳杭捷《投胎新手必看指南-天堂倒計時》、安徒生和莫札特的創意股份有限公司《偷吃？好吃！》、楊宣哲《手—Chopped》、好人好事製作《PLANET：一個男團的誕生》、唱歌集音樂劇場《直男行不行：No Man No Can》以及淼淼製作《Oops！我睡了我的面試官》——於現場呈現作品精華與商業規劃，進行最終提案。這不僅是創作成果的展示，更是作品與市場及資源展開對話的關鍵時刻。活動最終公布兩部獲得「讀劇匯」後續支持的作品：好人好事製作《PLANET：一個男團的誕生》、淼淼製作《Oops！我睡了我的面試官》，各獲得 50 萬元 的啟動資金，協助作品推進下一階段製作；另外經過創投天使夥伴現場決議，由榮耀基金會與9家創投天使共同提供獎金，加碼設立【創投天使特別獎】，由楊宣哲《手—Chopped》獲得20萬元的創作支持金。

構建完善生態系，榮耀基金會與文策院攜手推動產業升級

「讀劇匯」的推動，仰賴跨領域夥伴的共同投入。除了創投天使夥伴，本屆亦集結 Sonicues 躍演、三點水製藝、五口創意、活性界面製作、臺中國家歌劇院、臺北表演藝術中心等製作顧問夥伴，形成橫跨產業、場館與資源端的支持網絡。

頒獎現場文化內容策進院王敏惠院長表示，自2024年起文策院和榮耀基金會共同打造全臺首個音樂劇創投平台「讀劇匯」以來，廣獲業界好評，並期許能透過持續的合作，加速表演藝術界的產業化發展，催生出更好的作品，並串聯產業鍊，讓音樂劇成為同時具備經濟價值與文化影響力的亮點產業。

榮耀基金會董事長雷輝則表示，孵育創作本就要從源頭開始，第三屆「讀劇匯」將會挹注更多資源於新音樂劇故事提案平台，給予創作者更多實質支持，讓臺灣的創作能量得以走向全世界。他也引用本次國際論壇講者的劇名，為活動下了一段溫暖的結語——在邀請來自遠方的朋友共聚之後，我們也迎來了一個 happy ending。

透過連續兩日的提案大會、國際論壇與交流派對，主辦單位期盼激盪更多合作契機，讓臺灣音樂劇不僅是「藝術品」，更能成為具備市場價值的「文化商品」，在國際舞台上持續發光發熱。