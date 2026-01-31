臺灣首創音樂劇創投媒合平台「讀劇匯」第二屆閉幕大會登場 14 檔入選作品齊聚提案 國際論壇助推臺灣音樂劇邁向成熟生態
【記者蔡富丞/綜合報導】由財團法人臺北市榮耀文創產業基金會（以下簡稱「榮耀基金會」）與文化內容策進院（以下簡稱「文策院」）共同主辦的「讀劇匯—音樂劇創投媒合平台」，於 1 月 28 日（三）至 1 月29 日（四）盛大舉行第二屆閉幕系列活動。
本屆「讀劇匯」不僅延續臺灣首個音樂劇創投媒合平台的核心精神，更於 2025 年啟動全新子計畫「新音樂劇故事提案平台」，聚焦產業最前端的文本與故事發展階段，補足音樂劇創作的關鍵環節。閉幕活動最大亮點之一，莫過於邀請到百老匯東尼獎（Tony Awards）獲獎音樂劇《Maybe Happy Ending》與《Come from Away》的創作者與製作人來臺，透過國際論壇分享創作與製作實務經驗，為臺灣音樂劇工作者帶來第一線的產業觀點。集結讀劇測試、提案培訓、創投媒合與國際交流，「讀劇匯」已逐步建構出一條橫跨創作、製作與市場的產業實驗路徑，成為推動臺灣音樂劇產業化與國際化的重要平台。
產業痛點的解方：從「單打獨鬥」到「生態系共創」
長期以來，臺灣表演藝術創作者面臨的結構性困境在於作品開發階段可投入的資源有限。當創作過程缺乏完整的孵育與測試機制，作品尚未充分成熟便必須直接面對市場與製作壓力，導致完成度受限、演出生命週期縮短，資金回收有限，也使後續創作難以提高投入成本。這段缺乏資源、風險極高的開發斷層，正是音樂劇創作中常被稱為的「死亡之谷」。
榮耀基金會自 2022 年成立以來，持續聚焦於如何改善音樂劇產業環境的結構性問題。基金會認為，作品的成長不應只依賴個別創作者的投入，而需要資源、資金與市場的共同參與。因此，「讀劇匯」應運而生，不僅是一個展示平台，更是一個讓創作者、投資方與製作單位能夠及早對話的媒合機制。
今年，閉幕活動進一步擴大為兩日議程，並攜手多家創投天使夥伴，包括大清華傳媒、大慕可可、華研國際音樂、華文創、樂到家國際娛樂、聯合數位文創、和氣資本、天使放大及綠光創藝等，引入市場觀點與資金資源，協助創作者在開發階段就能理解市場輪廓，大幅降低後續製作風險。
2025 全新亮點：「新音樂劇故事提案平台」啟動
為補足產業鏈最前端的缺口，2025 年「讀劇匯」推出子計畫「新音樂劇故事提案平台」。聚焦於文本孵化與故事結構的早期培育。相較主計畫支持製作團隊進行作品讀劇測試，進一步與投資方、市場觀眾對話，此子計畫更著重於協助創作者釐清作品定位、故事核心與提案表達。
榮耀基金會表示：「我們希望能協助創作者將初步構想，轉化成清楚、具說服力、可被理解且具備商業潛力的故事提案。」首屆「新音樂劇故事提案大會」於 1 月 28 日上午率先登場，共有 8 組入選作品，包括《OMG！我的媽呀！》、《天選之子 PRODUCE 8+9 》、《鬼王嫁到》、《部門人事調整公告》、《那天紫槓學姐教會我作弊》、《天空之城》、《王船之約》與《血影白衣行》，題材橫跨奇幻、職場、校園、歷史與情感敘事，展現臺灣原創內容的多元樣貌。
最終由兩部音樂劇故事提案：《天選之子 PRODUCE 8+9 》、《鬼王嫁到》脫穎而出，團隊除獲得 1 萬元創作鼓勵金及延續孵育支持外，若作品後續順利媒合到製作團隊，並報名讀劇匯主計畫，更可申請 10 萬元 的創作支持金。
國際大師論壇：東尼獎得主親授百老匯實戰經驗
在文策院的政策支持與資源協力下，本屆閉幕大會最受矚目的焦點之一，無疑是兩場含金量極高的國際論壇。今年特邀百老匯的重要創作者與製作人，從創作與製作兩大關鍵面向，為臺灣從業者帶來第一手的實戰經驗。
創作者論壇｜發現入歌點：音樂劇歌曲設計與分場安排 音樂劇中「何時該說、何時該唱」，是決定作品成敗的關鍵。本場論壇邀請橫掃韓國音樂劇大賞並進軍百老匯的《Maybe Happy Ending》共同創作人 Will Aronson，分享歌曲如何作為推動劇情的關鍵引擎，而非僅止於情緒點綴，為臺灣創作者提供極具實務價值的創作視角。
製作人論壇｜孵進新市場：音樂劇製作的前期架構與國際路徑第二場論壇由東尼獎獲獎音樂劇《Come from Away》製作人 Michael Rubinoff 主講，《Come from Away》以其獨特的題材與全球普世的價值觀感動無數觀眾，Rubinoff 從製作人的宏觀視角出發，解析作品如何在前期開發階段即納入「國際市場基因」，並分享作品走向國際巡演的實務經驗，為臺灣原創音樂劇提供具體的市場想像與策略參考。
讀劇匯 Pitching：角逐50萬啟動資金，邁向下一階段製作
閉幕大會的最高潮，落在 1 月 29 日上午登場的「讀劇匯 Pitching 提案大會」。經過評選及讀劇測試的 6 組團隊——吳杭捷《投胎新手必看指南-天堂倒計時》、安徒生和莫札特的創意股份有限公司《偷吃？好吃！》、楊宣哲《手—Chopped》、好人好事製作《PLANET：一個男團的誕生》、唱歌集音樂劇場《直男行不行：No Man No Can》以及淼淼製作《Oops！我睡了我的面試官》——於現場呈現作品精華與商業規劃，進行最終提案。這不僅是創作成果的展示，更是作品與市場及資源展開對話的關鍵時刻。活動最終公布兩部獲得「讀劇匯」後續支持的作品：好人好事製作《PLANET：一個男團的誕生》、淼淼製作《Oops！我睡了我的面試官》，各獲得 50 萬元 的啟動資金，協助作品推進下一階段製作；另外經過創投天使夥伴現場決議，由榮耀基金會與9家創投天使共同提供獎金，加碼設立【創投天使特別獎】，由楊宣哲《手—Chopped》獲得20萬元的創作支持金。
構建完善生態系，榮耀基金會與文策院攜手推動產業升級
「讀劇匯」的推動，仰賴跨領域夥伴的共同投入。除了創投天使夥伴，本屆亦集結 Sonicues 躍演、三點水製藝、五口創意、活性界面製作、臺中國家歌劇院、臺北表演藝術中心等製作顧問夥伴，形成橫跨產業、場館與資源端的支持網絡。
頒獎現場文化內容策進院王敏惠院長表示，自2024年起文策院和榮耀基金會共同打造全臺首個音樂劇創投平台「讀劇匯」以來，廣獲業界好評，並期許能透過持續的合作，加速表演藝術界的產業化發展，催生出更好的作品，並串聯產業鍊，讓音樂劇成為同時具備經濟價值與文化影響力的亮點產業。
榮耀基金會董事長雷輝則表示，孵育創作本就要從源頭開始，第三屆「讀劇匯」將會挹注更多資源於新音樂劇故事提案平台，給予創作者更多實質支持，讓臺灣的創作能量得以走向全世界。他也引用本次國際論壇講者的劇名，為活動下了一段溫暖的結語——在邀請來自遠方的朋友共聚之後，我們也迎來了一個 happy ending。
透過連續兩日的提案大會、國際論壇與交流派對，主辦單位期盼激盪更多合作契機，讓臺灣音樂劇不僅是「藝術品」，更能成為具備市場價值的「文化商品」，在國際舞台上持續發光發熱。
其他人也在看
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 7 小時前 ・ 99則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 588則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 8則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 99則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 77則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 52則留言