臺灣首座專屬救災物資倉儲動土 提升防救災能量

記者郭曉蓓／綜合報導

內政部政務次長馬士元今（10）日出席消防署辦理「建置專屬救災物資倉儲－中部倉儲統包工程」動土典禮時表示，臺灣位處地質敏感帶，易受天然災害風險與極端氣候影響；消防署在南投訓練中心建置臺灣首座「專屬救災物資倉儲」，結合國際人道救援所需基礎量能、導入系統化與智慧化管理、平日災害演練或搶救訓練，有效使各單位及人員熟悉專屬救災物資倉儲的運用，強化災後第一時間搜救行動，提升防救災能量。

馬士元說明，鑑於921地震經驗，我國經過27年的努力，參酌美國、日本等先進國家經驗，規劃建置救災物資倉儲，以完備國內外重大災害搶救所需，並接軌國際標準。今日開工的中部倉儲兼具平災結合功能，平時為搜救隊伍進行大規模災害演練的基地，並提供國際搜救隊來臺救援時的裝備替換支援；發生災害時，則可迅速反應，提供穩定且持續的後勤支援，確保救援行動不間斷。

馬士元表示，消防署規劃未來3年內，在東（花蓮）、南（屏東）、北（新北）等區域設置專屬救災物資倉儲，期縮短災時動員時間，確保各區域在面臨重大災害時，可獨立且快速的集結作業能力，保障臺灣人民的生命財產安全。

內政部表示，中部倉儲工程規劃總樓地板面積達1,979平方公尺，為地上2層之鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造，分為一般倉儲與值勤區2大區域，內部配置重、中型貨架，系統化儲放「管理、搜索、救援、後勤、醫療」等5大救災裝備器材，同時導入數位化、系統化的智慧管理方式，大幅提升精準掌握物資流動與調度的效率。

內政部指出，政府長期支持搜救隊伍的軟硬體提升與人員培訓，這座國際專業級救災物資倉儲的建置，象徵我國國際人道救援量能的全面提升，以及救援能力接軌國際的新里程碑；未來救災物資倉儲完工後，除處理重大災害的高效實力，更可為國際盟友的人命安全做出貢獻，善盡國際責任與義務，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神。

臺灣首座專屬救災物資倉儲今日舉行動土典禮，將可提升防救災能量。（內政部提供）

