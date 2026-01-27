外交部次長吳志中

剪綵儀式(左起)消失的法老創作單位Excurio共同創辦人暨執行長Fabien Barati、法國在台協會主任龍燁、外交部次長吳志中、台北市文化局長蔡詩萍、時藝多媒體董事長黃文德，、VIVE Arts執行總監葉心宇

臺灣首座「多人走動 VR 體驗」空間啟用 民眾可沉浸金字塔中

臺灣第一座以「多人走動式 VR 體驗」為規劃核心的 XR 展演空間，1月29日將在臺北市松山文創園區啟用，第一檔作品推出法國與臺灣合作的《消失的法老》古夫金字塔 VR 沉浸體驗，只要戴上 VR 裝置，就能一秒穿梭到埃及，深入神秘的金字塔核心體驗，外交部次長吳志中、法國在台協會主任龍燁都親自出席記者會見證臺法交流成果。

外交部次長吳志中出席致詞時表示，臺法之間的文化交流非常密切深厚，這次法國的內容創作有深刻的考古及考證，加上臺灣的科技，是令人非常期待的沉浸式體驗。

法國在台協會主任龍燁表示，因為法國人對埃及文化非常喜愛，很高興看到創作團隊Excurio把這個內容帶到臺灣。

臺北市文化局局長蔡詩萍歡迎民眾常來松山文創園區，因為松菸扮演「活化古蹟與原創培植」的角色，讓世界與市民看見臺北持續進化的能量。

《消失的法老》沉浸體驗以 1:1 尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔—古夫金字塔，觀眾將以第一人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度。旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前 2500 年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

全空間體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處。全片場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。