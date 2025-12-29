臺灣首辦世界原住民族傳統運動會 南投原民健兒爭光

南投縣參加世界原住民族傳統運動會成績亮眼，縣長許淑華（左三）頒發個人獎金給金牌選手。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

二0二五世界原住民族傳統運動會日前圓滿落幕，這是臺灣首次主辦國際級原住民族運動盛會，南投縣派出賽德克族、邵族與布農族代表隊參賽，在十國強敵環伺下，南投原民健將展現勇氣與韌性，勇奪二金、二銀、三銅，獲總排行榜第二名之殊榮，成績耀眼。縣長許淑華二十九日特別公開表揚，並率全國之先頒發個人獎金，仁愛、信義及魚池鄉公所也加碼獎金，全場歡欣沸騰。

南投原民健兒勇闖世原運，縣政府特別舉辦慶功宴及頒獎活動。（記者劉晴文攝）

南投縣政府二十九日在南投市心園婚宴會館舉行世界原住民族傳統運動會慶功宴及頒獎儀式，縣長許淑華、副縣長王瑞德連袂出席，包括縣政府原住民族行政處代理處長林婷玉、信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、魚池鄉長劉啟帆，以及縣議員全文才、石慶龍、林庭秝與仁愛鄉民代表會主席洪文全、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位鄉民代表、村長也齊聚同歡、分享喜悅。

此次賽事，南投縣在多項指標性項目中將傳統技藝與韌性完美結合，力克強敵取得佳績；其中賽德克族代表隊，洪英華奪得傳統摔角七十至八十五公斤組金牌，王振輝、曾明豪、李月英、許秀珍在撒網團體賽中默契十足，摘下第二面金牌。曾伯郎與黃天明也分別在摔角與射箭項目中榮獲銀、銅牌。布農族代表隊派出兩位精英參加傳統摔角項目，呂芝皓與伍瑞奇雙雙摘銅，展現「布農腿」的堅韌精神。邵族代表隊由丹林志成在傳統划艇個人男子組中勇奪銀牌。

許淑華表示，此次運動大會是臺灣首次主辦的國際級原民盛會，涵蓋十個國家、二十八支隊伍及約一千一百名選手參賽。南投選手們不僅在運動競技上展現卓越體能，更成功地將南投原住民族的勇氣與文化之美推向國際舞台，縣府特別頒發個人獎金，盼鼓勵更多優秀人才，並發揚傳統技藝及運動。也期許每位選手都能成為「文化使者」，繼續將南投原民的驕傲帶往更廣闊的舞台。