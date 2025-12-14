臺灣首部完整記錄溪南寮金獅陣影像出版 導演蔡坤洲開啟武陣文化保存新篇章

臺灣首部完整記錄溪南寮金獅陣影像出版及展覽同步登場，副市長葉澤山及立委、議員均出席，肯定導演蔡坤洲開啟武陣文化保存新篇章。（記者李嘉祥攝）

▲臺灣首部完整記錄溪南寮金獅陣影像出版及展覽同步登場，副市長葉澤山及立委、議員均出席，肯定導演蔡坤洲開啟武陣文化保存新篇章。（記者李嘉祥攝）

「溪南寮金獅陣」是南臺灣重要民俗武陣之一，今年首度以攝影集形式完整呈現其文化樣貌，14日並於臺南市立圖書館新總館正式發表《金獅興安》攝影集及同步推出同名攝影展，透過影像策展方式系統性記錄金獅陣的演出結構、歷史脈絡與精神內涵，為地方武陣文化留下珍貴而完整的視覺檔案。

南市副市長葉澤山、民政局長姜淋煌，立委林俊憲、郭國文，市議員黃肇輝、陳秋宏、黃麗招及導演蔡坤洲研究所指導教授、金馬獎最佳攝影師廖本榕老師（廖桑）均出席，對攝影展給予高度肯定與鼓勵。

《金獅興安》係為首部以「攝影集」形式深入紀錄溪南寮金獅陣的出版品，由風車電影公司擔綱攝影與編輯，不同於過往以文字、零星影像或影片剪輯為主的保存方式，而是從影像出發，結合紀實攝影、歷史回溯與拳陣系統化整理，嘗試建立一種兼具學術性與視覺敘事的文化保存路徑。

攝影集內完整收錄2024年甲辰年西港香科期間，溪南寮金獅陣開館演出的全貌，內容涵蓋獅頭翻躍、陣式推演、個人拳術套路等重要環節，並系統性整理各式拳術與陣法名稱、演出流程說明，同時回顧金獅陣的歷史沿革與傳統獅頭製作工藝，呈現近年參與各類邀演、慶典與文化展演的影像紀錄；另亦收錄溪南寮興安宮社群小編黃柏傑多年來拍攝與整理的珍貴畫面，其長期參與金獅陣活動記錄、直播與資料建檔，被視為金獅陣數位記憶的重要守門人，相關影像也成為此書重要內容之一。

導演蔡坤洲長期投入民俗影像紀錄的創作脈絡，2015年以紀錄片《神藝－什家將》獲得「臺南市無形文化影像競賽」首獎與最佳人氣影片，2023年《金獅傳藝》紀錄片獲得「in台南．無影藏文化影像競賽」第三名，今年再度以靜態影像的形式重新梳理與建構地方武陣文化的視覺敘事。

蔡坤洲導演表示，自2015年接觸溪南寮興安宮金獅陣後便持續記錄傳統獅頭工藝、金獅陣訓練、西港香科出陣及各項藝文演出，創作此攝影集初心源自於看到溪南寮金獅陣教練長年投入文化傳承付出，以及獅兄弟「輸人不輸陣」精神；在西港香科活動中，金獅陣全力以赴姿態深深觸動他，決定以鏡頭捕捉其武藝、氣韻與儀式內涵，並完成一本屬於溪南寮金獅陣的專屬攝影集，成為獅兄弟們的「傳家寶」，也讓更多人看見臺南金獅陣文化的深厚底蘊。

蔡坤洲也感謝廟方與金獅陣共同投入、全力支持，溪南寮興安宮現任主委黃瑞同與榮譽主委黃登圍協力出資支持此計畫拍攝與出版工作，展現宮廟對地方文化保存的高度重視；金獅陣團隊也全程配合，無論於演出、排練或重要儀式場合皆提供充分協助，使影像得以忠實呈現武陣運作的真實樣貌。

《金獅興安》攝影展並即日起於臺南市立圖書館新總館六樓藝廊展出，展期自明年1月25日，以巨幅影像與沉浸式空間配置呈現金獅陣演出時的氣勢與細節，引領觀眾深入理解武陣文化的藝術、美學與精神層次；展覽總策劃蔡坤洲導演強調，《金獅興安》不僅是一本文獻性的攝影集，更是一場關於文化保存形式的實驗，期待透過影像出版與公共展覽，讓武陣文化以新的方式被理解、被記憶，並持續在當代社會中前行。