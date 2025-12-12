臺灣香蕉首度取得產品碳足跡標籤 農糧署力推標章選購 打造永續農業新典範

農糧署與工研院、藝隆農產公司舉辦國產農產品推廣暨碳足跡標章成果會，見證臺灣香蕉首度取得產品碳足跡標籤，展現農業減碳行動具體進展。（記者李嘉祥攝）

農業部農糧署長期致力提升鮮果品質穩定性與流通效率，並因應農業淨零排放政策導入碳足跡管理機制，協助業者通過盤查與驗證，邁向永續農業新階段，12日攜手工研院、藝隆農產公司及7-ELEVEN，於臺南首府門市舉辦「國產農產品推廣暨碳足跡標章成果會」，見證臺灣香蕉首度取得「產品碳足跡標籤」重要里程碑，展現農業減碳行動具體進展。

成果會現場除展示藝隆農產導入碳盤查與減碳措施成果，也與7-ELEVEN共同倡議「優先選購國產農產品、支持在地生產」理念，藉由推動在地消費，減少進口運輸所造成的碳排放，進一步強化國產農業在淨零轉型下的競爭力與韌性。

農糧署表示，為支持在地生產、減少運輸碳排，農業部積極推廣國產農產品，鼓勵消費者優先選購國產鮮果，以兼顧食安、品質與永續理念；此次成果由工研院服科中心輔導藝隆農產完成「臺灣香蕉重量分享包（2入）」碳足跡盤查，並於今年8月15日獲環境部核發「產品碳足跡標籤」，成為全台香蕉首例取得該標章產品，並於南部約3000多家指定小7門市販售；透過標章制度除提升國產農產品價值與市場競爭力，也讓民眾可以行動支持在地鮮果與環境永續。

農糧署指出，透過推動農產品履歷標章與產品碳足跡標籤，可有效提升國產農產品辨識度、可追溯性及消費信任度，展現臺灣農業在品質提升及環境保護具體成果；另也配合「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫政策方向，結合碳足跡管理導入產品生命週期盤查（LCA），以科學化數據呈現冷鏈農產品在提升保鮮效率與管理碳排的綠色行動，凸顯低碳冷鏈對農產品品質穩定與永續發展的重要效益。

農糧署強調，面對美國關稅調整所帶來的市場挑戰，透過推動產品碳足跡標章及落實低碳農業措施，可提升臺灣農產品在國內外市場的永續形象，並促進國內消費市場更積極支持國產農產品；此活動展現農糧署推動農產品冷鏈管理、碳足跡盤查及在地消費推廣等政策上的決心，深化農業綠色行動與產業永續發展的連結，未來將持續輔導農民團體與農企業參與產銷履歷與碳足跡驗證，建立更完善的可追溯、可量化管理機制，另也與通路業者及農業團體密切合作推動標章農產品更深入各類生活場域，讓民眾日常即能輕鬆選購安心、美味、永續的臺灣鮮果。