臺灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 享年76歲

記者吳典叡／綜合報導

血液腫瘤醫學權威、有「臺灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌醫師，不幸於今（17）日傳出病逝於臺大醫院，享年76歲。陳耀昌不僅是國內完成首例骨髓移植的醫師，並協助越南完成第一例骨髓移植手術，奠定臺灣與區域內血液腫瘤科的重要基礎，在醫學貢獻卓著，也是電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者，集醫師與作家的身分，噩耗傳來，讓不少醫界人士紛紛表示哀悼。

陳耀昌畢業於國立臺灣大學醫學系，1983年完成首例自體骨髓移植、成為臺灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，在醫學貢獻卓著。

廣告 廣告

衛生福利部長石崇良是陳耀昌的學生，石崇良回憶，在臺大就學時，受陳耀昌指導，之後接受住院醫師訓練時，更在陳耀昌的教導下建立臨床基礎。他說，陳耀昌在教學與照護上始終用心，而自己於公務單位任職後，每當國內推動再生醫療特管辦法與立法時，陳耀昌都提供關鍵建議，是政策內容最重要的確認者。尤其在臨床與產業的經驗，使陳耀昌成為政府制定法規時不可取代的首席顧問。

石崇良表示，陳耀昌是國內完成首例骨髓移植的醫師，並協助越南完成第一例骨髓移植手術，奠定臺灣與區域內血液腫瘤科的重要基礎。而陳耀昌晚年逐漸意識到，再生醫療若僅停留在研究階段，難以真正造福病患，因此決定親自投入產業界。希望創新治療能普及。

石崇良強調，產業道路艱困，但陳耀昌仍選擇親自承擔，面對募資挑戰與制度障礙，只為替臺灣的再生醫療鋪出更多可能；陳耀昌放下象牙塔光環，只為讓技術真正落地，如今噩耗傳來，心中滿是不捨。

回顧陳耀昌一生，與醫學成就等量齊觀的，則是文學建樹。成名作「傀儡花」描述1867年發生於墾丁海邊的「羅妹號事件」，透過重現真實時空、事件、人物與虛構角色，帶領讀者看見歷史事件的驚心動魄。陳耀昌也藉這部作品獲臺灣文學金典獎，後由公共電視團隊改編為「斯卡羅」，引起廣大迴響。

此外，陳耀昌2017年完成「獅頭花」，重建1875年「開山撫番」時代已被淡忘的「獅頭社戰役」，同年獲頒歷史小說獎；2019年再推「苦楝花Bangas」，敘述1874年到1896年清廷「開山撫番」政策在花蓮、臺東推進的故事，由2篇短篇小說和1齣劇本構成；2021年出版的「島之曦」回到日據時期，引領讀者進入臺灣文化啟蒙運動「臺灣文化協會」時代氛圍。

血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，不幸傳出病逝於臺大醫院，享年76歲。（取自陳耀昌臉書）